V bývalé školce ilegálně vyráběli cigarety. Soud teď muže poslal do vězení

Zlín Zlínský krajský soud v úterý uložil Zdeňku Menšíkovi a Vojtěchu Koutnému, kteří podle obžaloby organizovali nelegální výrobu cigaret v bývalé školce v Chropyni na Kroměřížsku, tresty 5,5 roku a pěti let vězení. Celnímu úřadu a společnosti Phillip Morris musejí uhradit škodu přesahující 2,5 milionu korun. Za zkrácení daně a porušení práv k ochranné známce jim hrozilo až desetileté vězení. Další tři lidé, kteří se podle spisu na zajišťování potřebného zařízení k balení cigaret a následné produkci cigaret podíleli, si vyslechli podmíněné tresty. Obžalovaní vinu popřeli. Rozsudek není pravomocný.

Předsedkyně senátu Iveta Šperlichová uvedla, že o vině obžalovaných nebylo pochyb. „Měli jsme spoustu důkazů, jak jednotlivě, tak ve svém souhrnu, (které) jednoznačně prokazují vinu všech obžalovaných a proto byli uznáni vinnými ve smyslu podané obžaloby. Pokud jde o pány obžalované Zdeňka Menšíka a Vojtěcha Koutného, to byli hlavní pachatelé,“ řekla Šperlichová.



Žalobkyně vyčíslila škodu na spotřební dani na asi 1,5 milionu korun. U DPH mohla být přes 500 000 korun, v tomto případě však zůstala pouze ve stádiu pokusu. Další škoda vznikla kvůli použití ochranných známek. Podle spisu se část obžalovaných připravovala na výrobu většího množství cigaret, kdy by hrozil daňový únik až 51 milionů korun. Hájili se mimo jiné tím, že nešlo o výrobky podléhající spotřební dani a nikomu nenabízeli cigarety k prodeji. „Soudí mě, protože mi policie zabavila balicí linku na cigarety řádně vedenou v účetnictví. Tato linka není schopna vyrábět cigarety,“ řekl po vynesení rozsudku Menšík.

Nelegální podnikání podle obžaloby zahájili Menšík a Koutný, který školku vlastnil. Menšík uvedl, že hodlali vyrábět malé série cigaret s logem konkrétních restaurací a podniků, které by od nich výrobky kupovaly. S přispěním dalšího obžalovaného, Jiřího Loučky, sehnali starší výrobní a balicí linku, použitelná byla jen balicí. Zaplatili za ni 300 000 korun, u finančního úřadu však uvedli, že stála tři miliony korun a neúspěšně se pokusili uplatnit vyšší odpočet DPH. Loučka dostal podmíněný trest na tři roky se čtyřletou zkušební dobou.

Tvářily se jako cigarety Marlboro

Po renovaci linku potřebovali Menšík s Koutným podle obžaloby vyzkoušet při plné zátěži, koupili proto zhruba 600 000 padělků cigaret. Většinu z nich obžalovaní podle spisu od konce roku 2016 do března 2017 zabalili do krabiček opatřených ochrannými známkami a nápisy Marlboro. Následně je vkládali do kartonů. Podle spisu vyrobili a předali dalším osobám ke spotřebě padělky, které nebyly zdaněny spotřební daní. Zneužili také ochrannou známku Marlboro. Padělané cigarety obžalovaní podle spisu prodávali za nízké ceny.



Na nezákonném podnikání se podle obžaloby podíleli i Marcela Polsterová, která se starala o účetnictví, a Richard Řezníček, který stroj po převozu do Chropyně seřizoval a cigarety dále nabízel potenciálním zákazníkům. Polsterové soud uložil podmíněný trest dvou let se zkušební dobou tří let, Řezníčkovi 2,5 roku se zkušební dobou čtyř let. Rozsudek není pravomocný. Koutný se proti němu odvolal, zbývali obžalovaní a státní zástupkyně si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.