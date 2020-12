Za vraždu dítěte v Pohořelicích soud v Brně uložil otci 18 let, muž se odvolal

Brno Krajský soud v Brně za vraždu dítěte v Pohořelicích na Brněnsku a dlouhodobé týrání partnerky dnes uložil jeho otci trest 18 let vězení. Měsíční dítě zemřelo po pádu z okna, muži hrozil až výjimečný trest. Rozsudek je nepravomocný, muž se na místě odvolal. Státní zástupce se možnosti odvolání vzdal.

Událost se stala 26. ledna večer. Policie případ nejprve vyšetřovala jako usmrcení z nedbalosti, případ ale překvalifikovala později na vraždu s rozmyslem. Podle obžaloby dítě zemřelo po vzájemném konfliktu mezi partnery a dalšími členy rodiny.



„Obžalovaný poté, co zjistil, že od něj družka chce odejít, jí vytrhl jejich dceru, která byla zabalené v dece a vylezl s ní na parapet okna a dostal se s ní ven,“ uvedla předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová. Dítě podle soudkyně nebylo fixované, nebylo ani zabalené v zavinovačce. „Choval se k dítěti, jako by to byl beztvarý předmět a nakládal s ním jako s materiální věcí, která mu patří,“ uvedla soudkyně. Muž chtěl podle ní s dítětem utéct a starat se o něj sám.

Byt se nacházel ve třetím nadzemním patře, pod oknem ale byla střecha obchodu, vedle okna šikmá stříška, na kterou muž dítě při útěku položil. Podle soudkyně muži jeho družka i s jejím bratrem v útěku bránili. Dítě bylo podle soudkyně ve výšce nejméně 360 centimetrů nad střechou obchodu, na kterou spadlo. Přivolaní záchranáři na místo dorazili za několik minut, dítě převezli do nemocnice v kritickém stavu. V nemocnici zemřelo. Soudkyně uvedla, že muž si byl vědom toho, že dítě muže spadnout a dal přednost svému zájmu z bytu utéct. Uvedla, že nikdo jiný na tom nenese vinu.

„Z mého pohledu to byla hraniční záležitost, kdy pan obžalovaný samozřejmě nechtěl, aby jeho dítě upadlo. Nicméně vystavil ho tak extrémnímu riziku, že už i podle soudu musel být srozuměn s tím, že k takovému následku může dojít. Upřednostnil zájem na tom svém útěku před zájmem na ochranu vlastního dítěte,“ řekl po vyhlášení rozhodnutí novinářům státní zástupce Milan Richter.

Kromě vraždy soud uznal muže vinným i z dlouhodobého týrání družky. Podle rozsudku jí jednou až dvakrát týdně fyzicky napadal, fackoval ji, pěstí ji bil do obličeje, přestože věděl, že je těhotná. Také ji někdy přivazoval k radiátoru a vulgárně jí nadával. Přikazoval jí, co může a nemůže dělat, nepouštěl jí do zaměstnání, jednou ji na celý den zamknul v místnosti bez přístupu k vodě či toaletě. Poškozená mu podle odůvodnění rozhodnutí jeho chování dovolovala, protože se bála, aby neublížil jejím dalším dětem a také jí samotné.

Muž se na místě odvolal, případem se tak bude zabývat Vrchní soud v Olomouci.

Muži hrozilo za vraždu s rozmyslem až 20 let vězení, případně výjimečný trest, jímž může být v krajním případě i doživotí. Krajský soud v Brně trest doživotí naposledy uložil v červenci 2016 Kevinu Dahlgrenovi, který zavraždil čtyři lidi. Druhý nejvyšší je třicetiletý trest, i ten se ukládá výjimečně. Krajský soud naposledy letos v červnu poslal na 30 let do vězení Antonína Štauberta za dvojnásobnou vraždu v Břeclavi.