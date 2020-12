‚Charismatický psychopat‘ vraždil třicet let bez povšimnutí. Vybíral si ženy na okraji společnosti

Washington/Praha Samuel Little je nejhorším sériovým vrahem v historii USA. Za třicet let údajně zabil přes devadesát žen. Ke svým činům se hlásí a spolupracuje na identifikaci obětí. Mnoho z nich však stále nemá jméno. Analytici odhalují hluchá místa amerického kriminálního systému, pro který nejsou všechny životy stejně důležité.

Samuel Little je osmdesátiletý bývalý boxer a delikvent přezdívaný „charismatický psychopat“, FBI ho v loňském roce označila jako nejhoršího sériového vraha v dějinách USA. Proslul tím, že své oběti maloval. O vlastních činech hovoří žoviálně a s ledovým klidem. Nahrané rozhovory s jeho osobou skýtají přes 700 hodin materiálu.

Vrah mezi roky 1970 a 2005 zavraždil podle svých slov třiadevadesát žen na území devatenácti států. Většinu z nich ani neznal jménem. Policie jej však oficiálně spojuje s téměř polovinou těchto činů, a to i přes detailní výpovědi, které Little vyšetřovatelům poskytl. Mnoho obětí zůstává bezejmenných a pozůstalí se možná nikdy nedozví, co se s jejich blízkými stalo. Proč tomu tak je zkoumali analytici Washington Postu.

„Kdyby se Little nepřiznal… nic z toho by nebylo vyřešeno,“ uvedla Angela Williamsonová z ministerstva spravedlnosti, která na případu pracovala. Připustila, že Littlovy popisy považují za sto procentně věrohodné.

Dokonalá oběť

Vyšetřovatelé stále nemohou dopátrat, kdo vlastně jsou zbylé osoby, které Little zavraždil. Nedaří se jim najít případy, které by souhlasily s vrahovým popisem. Pravděpodobné totiž je, že o většině žen, které delikvent zabil, neexistují žádné záznamy.

Little si cíleně vybíral ženy na okraji společnosti – prostitutky, drogově závislé, sociálně slabé, uprchlice, zdravotně postižené, většinou Afroameričanky. FBI sice veřejnost prosila o pomoc s identifikací zavražděných, ale celou složku násilníkova případu nikdy nezveřejnila, prý jednotlivé kauzy spadají pod jurisdikci lokálních vyšetřovatelů.



Z analýzy Washington Postu vyplývá, že americký kriminální systému umožnil muži třicet let bezstarostně vraždit. Zmizení žen ze skupin, na něž se Little zaměřil, se často odehrály bez povšimnutí policie. Když už se jimi strážníci zaobírali, buď případy neoznačili jako vraždu, nebo provedli odbyté, formální prošetření.

Mary Brosleyová, tehdy 30letá invalidní alkoholička s anorexií, která odešla od rodiny, se stala v roce 1970 v Miami první obětí masového vraha. Její tělo objevila místní rodina při rybaření po třech týdnech od smrti. Ženu se policistům nepodařilo identifikovat, v krvi jí našli alkohol a drogy. Přes známky fyzického napadení a to, že žena byla pohřbená v lese, případ neoznačili jako vraždu. Podobným způsobem Littlovi prošla další necelá stovka zabití.

Velká část případů skončila pod škatulkou „nevyjasněné příčiny úmrtí“, některé vraždy se označily jako „předávkování“, jednu například strážníci svedli na „zasažení bleskem“, uvádí americký deník. Littlovy způsoby nebyly nikterak vybíravé – ženy okrádal, škrtil, fyzicky jim ubližoval a někdy je i znásilňoval. Těla po svém řádění ani příliš nemaskoval. „Detektivové se vypořádávají se stovkami podobných případů a pokud jde o prostitutku či bezdomovkyni, není způsob, jak ji s někým či s něčím konkrétním spojit,“ uvedl Brad Garett, bývalý agent FBI.

Little si byl vědom faktu, že o smrt těchto žen se nikdo příliš nestará. „Nikdy bych nešel do bělošské čtvrti a tam si vybral mladou holku,“ řekl pro Washington Post. „Kdyby šlo o bohaté bělošky, byl by to největší případ v historii Spojených států,“ uvedl kriminalista Scott Bohn. „Avšak takové ženy Little nelovil,“ dodal.

Odložené případy

Little byl usvědčen až v roce 2014 ze tří vražd. Jednou z nich byla zmíněná Mary Brosleyová. Její tělo nebylo třicet let spojeno se jménem a spis ležel v šuplíku jako úmrtí z „nevyjasněných příčin“. Případem se začal zabývat policejní lékař Joseph Davis. Při rutinním přezkoumávaní narazil na zohyzděné tělo. Odhadl, že pravděpodobně šlo o vraždu. Po nějaké době se udělaly testy DNA, našlo se jméno oběti a následně se zabití spojilo s osobou Samuela Littla. Ten se v tu dobu již přiznal ke zbylým dvěma vraždám, z nichž byl usvědčen na základě DNA testů.

„První jsem zabil takovou blondýnu, kterou jsem poznal v North Miami Beach. Myslím, že kulhala a měla berle,“ řekl Little vyšetřovateli, který ho vyslýchal. Detektiv mu ukázal fotku Brosleyové. „Ano, to je ona,“ potvrdil vrah svou první oběť. Tímto způsobem se vyřešilo padesát zapomenutých případů, s nimiž se násilník začal postupně od roku 2018 svěřovat. Mnoho mrtvých žen však zůstává beze jména a jejich pozůstalí dosud nevědí, co se s jejich matkami či sestrami stalo.

Podle Washington Postu kauza bývalého boxera ukazuje, že člověk může beztrestně vraždit, pokud si vybírá takové skupiny, jichž si společnost neváží. „Mohlo by se něco takové stát dnes znovu?“ pokládá si otázku bývalý agent FBI Garett. „Odpověď je samozřejmě ano,“ odpovídá.