Očkovaní Rusové musí měsíc a půl abstinovat. Na internetu už kvůli tomu začaly kolovat vtipy

Moskva Rusko jako první země na světě spustila plošný vakcinační program. Země začíná očkovat zdravotníky, sociální pracovníky a učitele. Už se jich přihlásilo přes padesát tisíc. Injekce ale s sebou nese šest týdnů alkoholové abstinence, aby se vyvinula imunita. Na konto Rusů kvůli tomu vznikají na sociálních sítích vtipy.

„Pracujete ve vzdělávací instituci, a proto máte prioritní nárok na vakcínu proti covidu zdarma,“ zní zpráva, kterou podle agentury Reuters obdrželi ruští učitelé a učitelky v neděli od vlády. Rusko tak rozjelo velký očkovací program. Sedmdesát klinik dostalo na starosti distribuci domácí covidové vakcíny Sputnik V. Očkovat se budou přednostně nejvíce exponované skupiny – zdravotníci, sociální pracovníci, ale i učitelé.

Prezident Vladimír Putin oznámil, že se během několika dní vyprodukují dva miliony dávek vakcíny. Šéf Ruského investičního fondu (RDIF) Kirill Dmitrijev v pátek předeslal, že země zamýšlí očkovat 2 miliony lidí do konce měsíce. „Za prvních pár hodin se na píchnutí injekcí přihlásilo 5000 lidí – učitelé, lékaři, sociální pracovníci, kteří denně nejvíce riskují své životy,“ uvedl starosta Moskvy Sergej Sobjanin.

Místopředsedkyně ruské vlády Taťána Goliková podle Reuters prohlásila, že všichni očkovaní by se měli 42 dní od první dávky vyhnout pití alkoholu, jelikož by to mohlo mít negativní vliv na vytvoření imunity. Na sociálních sítích už na konto Rusů kolují vtipy. „Jak přežijí takovou dobu bez vodky,“ napsal jeden uživatel na Twitter. „Vypadá to, že Rusové se očkovat nebudou… 42 dní bez alkoholu, to je nemožné,“ vtipkoval další. „Ztráta času zkoumat, zda je vakcína funkční, stejně si ji v Rusku nikdo nevezme,“ píše další glosátor.

Rusko má stále pověst alkoholové velmoci. Na druhou stranu se konzumace lihovin v zemi podle zprávy, kterou vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 2019, snížila od roku 2003 o 43 %, informuje britský deník The Guardian.

WHO zlepšení přičítá sérii regulací, které zavedl šéf Kremlu Vladimír Putin, mimo to i jeho propagaci sportu a zdravého životního stylu. Sám Putin je abstinentem. Podle deníku NY Times byl nicméně zaznamenán nárůst prodeje alkoholu během počátků pandemie.

Rusko bylo první zemí, která schválila užívaní vakcíny. Federace začala očkovat už v srpnu, látku použila na více než 100 000 lidí. Kreml na začátku listopadu oznámil výsledky třetí fáze testování, vakcína má být zdravotně nezávadná a účinná v 92 % případů.

Členové vědecké obce jsou podle zpravodajství Reuters k výsledkům skeptičtí. Poukazují na to, že třetí fáze nebyla dokončena v plném rozsahu a že Kreml uspěchal schválení látky. Vakcína se bude podávat ve dvou fázích, druhou dávku lidé dostanou po 21 dnech.