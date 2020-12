Británie spouští největší očkovací program v dějinách země. První vakcíny proti covidu dostanou senioři

Londýn Velká Británie spouští největší vakcinační program v historii země. Očkování proti covidu má dostat třetina obyvatel, první dávky obdrží senioři. Očkuje se v desítkách nemocnic a vakcinační centra se rozšíří i do velkokapacitních fotbalových stadionů. Západní velmoci mají zdvižené obočí nad rychlostí schválení vakcíny, odborníci se zase obávají konspiračních teorií.

Velká Británie v úterý spustila vakcinační program proti covidu. První na řadě jsou senioři starší osmdesáti let. Očkuje se na území Anglie, Walesu a Skotska. Severní Irsko zatím nespecifikovalo, kdy s procesem začne, píše zpravodajství CNN.

Británie se tak stala prvním západním státem, který vakcínu schválil a začal podávat občanům. Londýnská garnitura objednala 40 milionů dávek a má v plánu očkovat přinejmenším třetinu obyvatel. Podle britského deníku The Guardian půjde o „nejkomplexnější vakcinační kampaň v historii země“.

Minulý týden britská agentura pro regulaci léčiv (MHRA) v urychlené proceduře schválila vakcínu společností BioNTech a Pfizer. Ta vykázala účinnost v 95 % případů. První dávky do země dorazily z výrobny v Belgii a distribuují se do 50 nemocnic.

Převoz a uchování vakcíny jsou logisticky náročné operace, proto vakcína zatím nemůže putovat přímo do domovů pro seniory, jak původně zamýšlela britská vláda. Látka se uskladňuje ve speciálním mrazáku při teplotě mínus 70 stupňů Celsia a do pěti dní po rozmražení se musí použít, jinak ztratí účinnost, uvádí CNN.

První dávky dostanou senioři, kteří se v minulém týdnu přihlásili a jsou schopni se dopravit do jedné z nemocnic, kde očkování probíhá. Své klienty mají možnost přednostně nahlašovat domovy důchodců, volné termíny budou doplněny zájemci z řad zdravotníků.

„Následující týden, kdy začínáme očkovat proti covidu-19, je historickým momentem,“ prohlásil v neděli podle Guardianu britský ministr zdravotnictví Matt Hancock. Postupem času se mají očkovací centra rozšiřovat. V příštím roce se po dalších dodávkách vakcín otevřou připravované velkokapacitní stanoviště například v areálech fotbalových stadionů.

Rychlé schválení a skepse

Britské špičky daly vakcíně zelenou výrazně rychleji než jejich zahraniční kolegové. To vyvolalo otázky, zda je dostatečně prověřená. „Ano, náš proces byl rychlejší než v jiných zemí, a to proto, že jsme do něj investovali veškeré úsilí,“ vysvětluje Saffron Corderyová, šéfka distribuce ministerstva zdravotnictví. Podle jejích slov je vakcína bezpečná a účinná. Kromě Británie oficiálně zahájila očkovací program pouze Ruská federace státní vakcínou Sputnik V.

Zámořští spojenci Británie se schválením váhají. Komise v USA bude látku firem Pfizer a BioNTech konzultovat podle zpravodajství CNN 10. prosince, o týden později se sejde kvůli posouzení výsledků testů vakcíny americké společnosti Moderna. Třetí fází prošlo ještě oxfordské očkování od firmy AstraZeneca.

Evropská unie je stále ve stadiu posuzování, verdikt má padnout do 29. prosince. Evropská léková agentura (EMA), která má rozhodovací proces na starosti, Británii v minulém týdnu podle serveru Reuters kritizovala za „uspěchané schválení“.

Experti upozorňují, že v nejbližších měsících se díky očkování zastavení nákazy s největší pravděpodobností nedočkáme. „Přestože jsou zprávy o vakcínách velice pozitivní a můžeme se dívat na rok 2021 s větším optimismem, nasazení vakcíny bude mít pouze marginální dopad na čísla nakažených v nejbližších třech měsících,“ napsali podle CNN britští hlavní statní lékaři v dopise. Očkování zatím slouží především k ochraně nejzranitelnějších skupin.

Problémy se očekávají i kvůli konspiračním teoriím, které jsou s vakcínami spojeny. Podle statistik nad nimi čtvrtina Britů uvažuje a desetina je považuje za věrohodné, uvádí agentura Reuters. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že pro zastavení nákazy je třeba, aby se očkovalo 65-70 % populace. Dosáhnout podobných čísel je v tuto chvíli poměrně vzdálená budoucnost.