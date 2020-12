Ministr spravedlnosti USA zpochybnil tvrzení o volebním podvodu

Šéf Bílého domu i téměř měsíc po skončení hlasování odmítá uznat svou porážku, ačkoli jeho rival Joe Biden podle již částečně potvrzených výsledků zvítězil poměrně přesvědčivě, poměrem 306 volitelských hlasů ku 232. Trump opakuje, že volby provázelo rozsáhlé spiknutí a neustále šíří tvrzení o nekalostech, ačkoli žádný z amerických států výraznější problémy neohlásil.



„Zatím jsme neviděli podvody v takovém rozsahu, aby to mohlo ovlivnit vyústění voleb,“ řekl ministr Barr. „Je tady jedno tvrzení ohledně systematických podvodů, že stroje byly naprogramovány, aby v zásadě změnily výsledky... Ministerstva vnitřní bezpečnosti a spravedlnosti to začala vyšetřovat a zatím jsme neviděli nic, co by to potvrzovalo,“ dodal.

Podle AP jsou takové výroky obzvláště přímé v podání Barra, který byl jedním z Trumpových nejbližších spojenců. Před volbami například opakovaně spekuloval o tom, že korespondenční hlasování by mohlo přinést manipulace s výsledky. Trump v měsících před volbami vykresloval hlasování na dálku jako obrovský problém, ačkoli má v USA dlouhou historii.

Šéf Bílého domu v šíření konspiračních teorií o volbách pokračoval i v úterý. Na twitteru například psal o „velkém náklaďáku se statisíci podvodných hlasovacích lístků“ a vyzval guvernéra Georgie, aby volby „odvolal“, protože prý dopustil podvod v celém státě.

Do something @BrianKempGA. You allowed your state to be scammed. We must check signatures and count signed envelopes against ballots. Then call off election. It won’t be needed. We will all WIN! https://t.co/UiJrlyBGiK