Jihokorejský ‚Zodiac’ promluvil před mužem, který místo něj strávil 20 let ve vězení. ‚Divím se, že mě nedopadli‘

Hwasong Sériový vrah Lee Chun-jae uškrtil 15 žen a na 30 znásilnil. Ve známém případu Hwaseongských vražd, ke kterým se minulý rok doznal, odsouzen nebyl. Policejní složky v největší kriminální kauze v historii Jižní Koreje hledaly vraha 30 let. Za jednu z vražd poslaly za mříže nesprávného muže, který byl po dvaceti letech propuštěn. Lee promluvil při jeho soudním slyšení. Omluvil se a vyjádřil údiv, že ho vyšetřovatelé nedopadli.

Lee Chun-jae, 57letý muž z Jižní Koreje, je jedním z největších masových vrahů v historii země. Lee zabil svou nevlastní sestru v roce 1994, za tento čin dostal i ve stejný rok doživotí. To však nebyla Leeova jediná vražda. Korejec zabil dalších 14 žen a 30 znásilnil. Jeho zločiny byly známy svou brutalitou. Zločinec ženy dusil a znásilňoval, nakonec je většinou podle CNN uškrtil jejich spodním prádlem.

Hwaseongský škrtič

Kauza byla největším vyšetřovacím procesem v jihokorejské kriminální historii, píše The Telegraph. Dostala název Hwaseongské vraždy, neznámý zločinec měl přezdívku „Hwaseongský škrtič“. Šlo o deset zabitých žen podobným způsobem mezi lety 1986 a 1991. Do vyšetřování se zapojily více než 2 miliony policistů. Případ se táhl 30 let, za celou dobu měli vyšetřovatelé přes 20 000 podezřelých. Kauzu zfilmoval výherce letošních Oscarů Džun-ho Pong.



Lee se v roce 2019 přiznal k těmto deseti a dalším čtyřem nesouvisejícím případům. Policisté ho však přímo nedopadli. Vrah byl podezřelý na základě 30 % shody DNA, ta by však k usvědčení nestačila, jeho vinu potvrdilo až přiznání. Lee za tyto zločiny podle britského deníku nemůže být odsouzen, jelikož případ je už u soudu promlčen.

Nikdo tedy nikdy nebyl za Hwaseongské vraždy odsouzen, kromě jednoho muže. Yoon Sung-yeo si odseděl na základě doznání mezi lety 1988 a 2008 20 let za znásilnění a vraždu třináctileté Jihokorejky, jedné z obětí Hwaseongských vražd. K tomuto zločinu se však v roce 2019 rovněž přiznal Lee.

Yoon již poslední čtyři roky deklaroval svou nevinu a nyní se jeho proces obnovil. Uvedl, že byl policisty v roce 1988 donucen se přiznat, i když zločin nespáchal, a odvolává se na DNA testy z roku 2019, které dosvědčují jeho nevinu. „Chci být očištěn od falešného odsouzení, chci zpět svou čest,“ řekl frustrovaný Yoon. Podle CNN Yoon není prvním, kdo si stěžoval na brutální praktiky policistů, kteří chtěli zoufale dopadnout vraha. Podezřelí nahlašovali praktiky hraničící s mučením, čtyři údajně spáchali sebevraždu.

Nic jsem neskrýval, říká vrah

Na slyšení k případu Yoona vystoupil i odsouzený zločinec Lee. Prý stále nechápe, jak je možné, že ho vyšetřovatelé nechytili. „Zločiny se děly kolem mě, ani jsem se nesnažil nic skrývat, myslel jsem si, že mě snadno dopadnou,“ řekl podle The Telegraph u soudu. „Pohybovaly se kolem mě stovky policistů. Narážel jsem na detektivy pořád, ale vždycky se mě ptali pouze na lidi kolem mě,“ dodal Lee.

Lee byl dokonce i jednou zadržen a následně propuštěn v průběhu vyšetřování. U soudu se ho ptali na jeho motivy. „Nevím, proč jsem tak v tu dobu žil. Neplánoval a nepřipravoval jsem tyto zločiny, jednal jsem podle aktuální situace,“ konstatoval. Vrahovo onemocnění se označuje jako psychopatie - je neschopen soucítit s druhou osobou, dále trpí komplexem méněcennosti. Někteří odborníci podle CNN tvrdí, že frustrace a touha po nadvládě byly psychologickou příčinou jeho činů.

Vrah se dále omluvil obětem, policistům i Yoonovi, který byl místo něj ve vězení. Bývalý odsouzený seděl s vrahem ve stejné místnosti. „Přišel jsem svědčit a popsat zločiny ve víře, že (oběti a jejich rodiny) najdou útěchu, když se ukáže pravda. Zbytek života strávím ve výčitkách,“ uzavřel Lee. Zda bude Yoon zproštěn viny, není zatím jasné.