Snoubenka zavražděného novináře Chášukdžího žaluje saúdského prince Salmána. Tvrdí, že si vraždu objednal

Washington Korunní princ Saúdské Arábie Muhammad bin Salmán a jeho nejbližší spolupracovníci jsou obviněni z objednávky vraždy novináře Džamála Chášukdžího. Žurnalista byl zavražděn v roce 2018 v Turecku na saúdském konzulátu. Podle obžaloby byla operace natolik rozsáhlá, že o ní saúdská vláda musela vědět a plánovat ji. Motivem má být novinářovo vlivné vystupování proti tamnímu režimu. Princ obvinění odmítá.

Žalobu podala snoubenka žurnalisty Hatice Cengizová v úterý u soudu ve Washingtonu. Uvedla, že jde o „brutální a drzý zločin, který princ plánoval týdny,” píše Sky News.

Na obžalobě s ní spolupracují právníci z lidskoprávní organizace Democracy for the Arab World Now (DAWN), kterou Chášukdží před smrtí založil. Kromě prince obžaloba cílí i na dalších 20 lidí, kteří měli mít v plánování vraždy prsty. Jedná se o jeho nejbližší vládní spolupracovníky, uvádí The New York Times.

Turecký právník, který se spolupodílel na žalobě, řekl: „Džamál věřil, že v Americe je vše možné a já věřím ve spravedlivost a spolehlivost amerického justičního systému,” uvádí Sky News. Podle právníka je zřejmé, že „Džamálovy aktivity ve Spojených státech pro něj byly existenční hrozbou.” Dále tvrdí, že operace byla rozsáhlá a propracovaná, tudíž o ni saúdský princ, který řídí ministerstvo obrany, musel vědět.

Chášukdží jako žurnalista dlouhodobě psal pro mnohé saúdské servery a organizace. Věnoval se tématům, jako byla sovětská invaze do Afghánistánu či vzestup Al-Káidy pod vedením Usámy bin Ládina. Dlouhou dobu byl i poradcem vlády a měl blízké vztahy se saúdskou královskou rodinou, píše BBC.



V roce 2017 však kvůli tlakům uprchnul ze země. Exil našel v USA, kde začal psát sloupky do Washington Post. V nich otevřeně kritizoval politiku korunního prince. V prvním článku podle BBC uvedl, že ze země musel odejít, protože se obával, že na něj bude na popud prince vydán zatykač.

Brutální zabití

Naposledy byl novinář spatřen na saúdském konzulátu v Turecku 2. října 2018. Vyzvedával si formuláře, aby se mohl oženit se svou snoubenkou. Na konzulátu na něj čekalo 15 saúdských agentů. Podle odposlechů, které zveřejnilo Turecko, je zřejmé, že byl brutálně zabit.

Saúdská strana odmítla, že by vraždu předem připravovala. Uvedla, že cílem „vyjednávacího týmu” v konzulátu bylo přivést novináře zpět do země „pomocí přesvědčování”, popřípadě „silou”, uvádí BBC.

Saúdové podle BBC tvrdí, že žurnalistovi po tom, co se poprali, dali injekci na uklidnění. Látka však byla příliš silná a novinář zemřel na předávkování.

Z odposlechů je však zřejmé, že novinář byl udušen, hned jak vstoupil do místnosti. Poslední slova Chášukdžího byla: „Nezakrývejte mi pusu. Mám astma, nedělejte to. Udusíte mě,” uvádí Sky News. Jeho tělo pak Saúdové rozřezali na kusy a odvezli. Ostatky se nikdy nenašly.

V prosinci 2019 saúdský soud odsoudil pět lidí zodpovědných za novinářovu vraždu k trestu smrti, verdikt však podle BBC minulý měsíc změnil na 20 let za mřížemi. Další tři pracovníci konzulátu stráví 24 let ve vězení.

Obžaloba si stěžuje, že při procesu nebyli odsouzeni tři lidi včetně vedení vládních složek, které za konzulát zodpovídali. Saúdský soud se také vůbec nezabýval rolí prince Salmána, který byl v tu dobu ministrem obrany. Proto se snoubenka s právníky obrátila na americké úřady. Žádá o podrobné prošetření celé kauzy a doufá v odsouzení těch, kteří jsou za hrůznou akci přímo zodpovědní.