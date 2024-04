První záchranka na elektřinu. V Hradci od ní očekávají výkon a levnější provoz

Zvenčí se záchranářský elektromobil příliš neliší od Škody Kodiaq, který Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje pořizovala dříve. Speciální polepy, integrované majáky a zástavba se záchranářským vybavením v kufru patří ke standardním úpravám pro vozy v setkávacím systému randez-vouz.

Zásadní změna je však pod kapotou. Místo naftového motoru vůz pohání elektřina.

Auto bude od května sloužit na základně v Hradci Králové. V drtivé většině případů pojede k pacientům přímo ve městě, maximálně v okolních obcích. Záchranka si dělala podrobnou analýzu, jaké parametry vozu má sledovat.

Dojezdu nedosáhne

„Průměrný nájezd za 24 hodin máme pro toto vozidlo 55 kilometrů, maximum bylo asi 100 kilometrů za den. Výrobce uvádí přes 400 kilometrů dojezd. Ten nás vlastně ani nezajímá, protože víme, že toho nikdy nedosáhneme,“ říká lékařský náměstek ředitele krajské záchranky Anatolij Truhlář.

Záchranka pořídila pro nabíjení elektromobilu wallboxy na všechny tři základny v Hradci Králové. Auta se budou nabíjet pokaždé, když se vrátí z výjezdu. Organizačně to není nic nového. Už nyní musejí řidiči po každém návratu nabíjet palubní baterii, která napájí zdravotnické přístroje.

„Pod podlahou kufru je samostatná baterie, která je zcela nezávislá na obvodech vozidla a nabíjí se dalším externím kabelem. Když je auto zapnuté, může navíc čerpat energii i z akumulátoru vozidla,“ vysvětluje David Mašek ze společnosti FD Servis Praha, která vozidlo pro záchranku přestavěla.

Musela přitom upravit běžné postupy, protože dříve používané kotvení zástavby do podlahy není kvůli akumulátoru možné. Jde o vůbec první auto, které v Česku podobnou přestavbou prošlo.

„Automobilky plánují v této kategorii úplně odstoupit od spalovacích motorů, takže přechod na elektřinu nás v budoucnu určitě čeká. Chtěli jsme si to vyzkoušet, abychom věděli, jak se auto bude v provozu chovat,“ říká ředitel záchranky Libor Seneta.

„Potřebujeme auto, které je mrštné“

Hlavní výhodou elektromobilu má být výkon od první vteřiny po výjezdu i levnější provoz. Auta na záchrance dostávají v ostrém provozu neskutečně zabrat a není nijak výjimečné, že během osmileté služby musejí na generálku či výměnu motoru.

„Když posádce zazvoní výjezd, řidič skočí do studeného auta, jede poměrně hodně nešetrně, to znamená brzda-plyn. Ujede 5, 10, 15 kilometrů a pak 25 minut pracuje na místě a auto vychladne. Zpátky je režim podobný. To znamená krátké jízdy a ne úplně citlivé,“ popisuje Seneta.

„Potřebujeme auto, které je mrštné, které má dobrou akceleraci a které je schopné tohoto způsobu jízdy okamžitě po vyjetí z garáže,“ souhlasí Truhlář.

Nový elektromobil přišel i s přestavbou na dva miliony korun. Podle záchranky je to asi o desetinu více než obdobně vybavený Kodiaq. Nákupy dalších elektromobilů však zatím záchranáři neplánují. Rozhodnou se až po zkušenostech.