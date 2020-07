Začíná dvouletá oprava Karlova náměstí. Pražané se konečně dočkají přechodu, řidiči musí počítat se zácpami

Praha Karlovo náměstí se konečně dočká nových chodníků i přechodů. A Pražané úlevy. Na komplikované křižovatce tak nebudou muset využívat jen podchod. Touto sobotou začíná první etapa dlouho plánované revitalizace největšího náměstí v Česku. Až do konce srpna se tak budou muset řidiči smířit s dopravními zácpami.

První opravy, s nimiž pražská Technická správa komunikací začíná v sobotu, se týkají hlavně dopravy, parku uprostřed náměstí se revitalizace zatím nedotkne. Novou podobu dostane vytížená křižovatka Karlova náměstí a Resslovy ulice ve směru od Tančícího domu.

„V první části se odstraní středové ostrůvky, kompletně se udělají chodníky, nové bezbarierové přechody, odvodnění a bude se dělat nová jednotná signalizace v celé křižovatce,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková s tím, že veškeré práce chtějí stihnout do 31. srpna. Křižovatkou dlouhodobé plány startují, postupně se opravy komunikace, stavby chodníků, nových bezbariérových přechodů i signalizace včetně napojení na tramvajové zastávky budou přesouvat po celém obvodu náměstí. „Práce budou trvat dva roky,“ dodala Lišková. Jejich součástí bude i dosadba nových stromů.

„Nechceme a ani nemůžeme zavřít na dlouhou dobu celou křižovatku, proto budeme postupovat po etapách, po dvou, třech dnech či po týdnu,“ ujistila Lišková. I tak ale budou muset řidiči počítat s omezením jízdních pruhů a výjimečně pak i na určitou dobu se zákazem vjezdu do vybraných ulic. „Zejména v prvních dnech to bude dopravně velmi zatížené,“ doplnila.

Řidičům proto Lišková doporučuje využít alternativní trasy. „Pro tuto konkrétní etapu lze využít trasu po komunikacích Odborů, Myslíkova a Masarykovo nábřeží a dále ve směru jízdy. Pokud není cílem cesty centrum metropole, doporučujeme se místu úplně vyhnout a využít možných širších dopravních vazeb, jako například Severojižní magistrála či části Městského okruhu,“ dodala.

Revitalizace parku až v roce 2023

Slavnostně odřezáním zábradlí zahájí první fázi rekonstrukce Karlova náměstí pražský magistrát ve středu společně s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). „Přibudou nové přechody přes Resslovu ulici a pohyb Pražanů přes náměstí se tak výrazně zjednoduší. Kromě dopravních změn se na Karlově náměstí chystá i celková revitalizace parku, která je naplánovaná na rok 2023,“ uvedl pro Lidovky.cz mluvčí IPR Marek Vácha.

Mnoho let plánovaná revitalizace by měla celkově trvat šest let a podle vybraného návrhu zahrnuje i pozdější kompletní přestavbu parku, včetně aleje i nových pěších tras vybudovaných tak, aby umožnily jednoduší průchod zejména od vstupů do metra k nemocnici či poliklinice. Cesty nebudou asfaltové jako dosud, ale dlážděné. V jižní části má vzniknout kavárna a dětské hřiště, v prostřední části by mohly být květinové záhony.

Podle pražského dopravního podniku by opravy chystané v této první etapě neměly nijak ovlivnit provoz tramvají. Kolejové křižovatky a konstrukce na Karlově náměstí i kolejové oblouky v ulici Na Moráni už proběhly na přelomu dubna a května. I přesto prosí řidiče, „aby během rekonstrukce respektovali místní dočasné dopravní značení, nevjížděli do kolejiště a neblokovali tak tramvajový provoz na jedné z nejrušnějších tramvajových křižovatek v Praze,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí DPP Daniel Šabík.



Karlovo náměstí v Praze asi v roce 1870. Polovina stereofotografie Františka Fridricha. pic.twitter.com/YtkFMfLsfX — František Gregor (@fragre) June 9, 2019

Karlovo náměstí je veřejné prostranství celopražského významu. Jako Dobytčí trh jej ve 14. století založil Karel IV. a bylo hlavním tržištěm i poutním místem. Zároveň již v tu dobu platilo Karlovo náměstí za jednu z hlavních pražských křižovatek. Klidnou zelenou oázu pro rušné měst včetně promyšlené kompozice navrhl v roce 1884 krajinářský architekt František Thomayer.

V roce 1998 byla oáza prohlášena za kulturní památku krajinářské architektury. V současnosti se ale park podle Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy nachází ve špatném stavu a dlouhodobě se také potýká s lidmi bez domova či narkomany, kteří se v něm zdržují.