Žádný test na covid není určen pro domácí použití, tvrdí odborníci. Nemají potřebnou certifikaci

PRAHA Žádný test na covid-19 dostupný v ČR není oficiálně výrobcem určen pro domácí použití. I testovací sady, které lze volně koupit v lékárně nebo na internetu, musí používat zdravotníci. Informace zazněly ve středu na jednání sněmovního podvýboru pro zdravotnictví od zástupkyň Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

Test na covid-19 hrazený z veřejného zdravotního pojištění mohou lidé absolvovat na 200 testovacích místech jednou za tři dny. Přesnější PCR test je určen pro lidi s příznaky nebo po rizikovém kontaktu, žádanku vystaví lékař nebo hygienická služba.

„Nikdo netvrdí, že by to nezvládl i někdo jiný. Ale nemůžeme jít přes to, co deklarují výrobci,“ uvedla pověřená ředitelka SZÚ Barbora Macková. Podle ředitelky SÚKL Ireny Storové může jen výrobce požádat o to, aby ústav udělil výjimku pro použití laikem v ČR. Zákon o zdravotnických prostředcích podle ní požaduje, aby měl výrobek potřebné certifikáty. Výjimku je možné udělit, pokud by je byl schopen získat.

Podle Mackové není problematika široké dostupnosti testů tak jednoduchá i proto, že covid-19 je infekční onemocnění. Pozitivní výsledek je tak povinné hlásit do registrů, což by u volného domácího testování nebylo možné zajistit.

Schválené metody testování jsou PCR, kdy se kultivuje genetická informace viru v laboratoři, a antigenní test, který ukáže po několika minutách výsledek na destičce podobné těhotenskému testu. Kromě dosud používaného odběru vzorku výtěrem z nosohltanu je možností i odběr ze slin nebo vykloktáním. Každá metoda je podle odborníků vhodná pro něco jiného. PCR je přesnější, ale pozitivní výsledek může ukázat i u lidí, kteří už nejsou infekční. Antigenní testy nemusí být u lidí bez příznaků tolik přesné, jejich výhodou je ale rychlost a snadnost vyhodnocení.