Záhadná role BIS. Zpravodajec, který ‚zběhl‘ k vlastníkovi OKD, před komisí odmítl vypovídat

Praha Vyšetřovací komise k OKD narazila na překvapivé zjištění. Bývalý důstojník bezpečnostní služby Jan Procházka, který se stal top manažerem Karbon Investu, vlastníka OKD, odmítl před poslanci vypovídat z obavy o vlastní trestní stíhání.

Politici, kteří odpovídali za prodej minoritního balíku akcií v OKD, dokola opakují, že neměli tušení, že se novým majitelem dolů stane místo společníků firmy Karbon Invest finanční investor Zdeněk Bakala. Kdyby to prý věděli, privatizaci by stopli. O to zajímavější je zjištění sněmovní vyšetřovací komise, vtělené do závěrečné zprávy.

„Některé subjekty již věděly o jednání mezi Koláčkem a Otavou (majitelé Karbon Investu – pozn. red.) a Bakalou. Příslušník BIS odmítl v této věci před vyšetřovací komisí vypovídat z důvodu možného trestního stíhání své osoby. Tento pracovník nastoupil krátce po privatizaci na významnou funkci do společnosti Karbon Invest,“ popsala závěrečná zpráva sněmovní komise.

Oním exzpravodajcem byl Jan Procházka, který měl v minulosti v BIS na starosti právě ochranu ekonomických zájmů Česka. Jenže už v roce 2005 se objevila v tisku zpráva, že Procházka nastoupil do Karbon Investu jako bezpečnostní ředitel.



Znalci prostředí tajných služeb přitom podobný přestup považují za krajně podezřelý a neprofesionální. Vrhá totiž stín na práci, kterou daný důstojník odvedl v#rozvědce, navíc klade otázku, zda si všechny choulostivé informace ze služby ponechal jen pro sebe.

Stejně tak nejasné je, co přesně o pozadí koupě minoritního balíku akcí státu věděla BIS, komu informace předala a jak s nimi dotyční naložili. „Zákonné adresáty jsme v dané době informovali o všech našich zjištěních,“ řekl LN včera bez bližšího upřesnění Ladislav Šticha, mluvčí BIS.

Bez komentáře ponechal otázku, zda se služba zabývá možností, že Procházka nejednal podle zákona a vnitřních předpisů tajné služby. A bez odpovědi zůstal i dotaz, zda BIS informovala některého z členů vlády či prezidenta o skutečnosti, že už v květnu 2004, tedy více než čtvrt roku před rozhodnutím vlády o prodeji akcií Karbon Investu, uzavřela společnost smlouvu s Charles Capital, za kterou vystupoval Bakala.

Ambiciózní zpravodajec

Bývalý šéf civilní rozvědky Karel Randák je přesvědčen, že informace o tom existovaly i v době, kdy stát doly prodával. Osobně se s Procházkou setkal. „Potkal jsem se s Procházkou asi dvakrát. To byl ještě na BIS. Vystupoval tam jako šéf či zástupce šéfa ekonomického odboru. Na starosti měl získávání informací k OKD. Měl pravidelná setkání s Bakalou,“ řekl LN Randák.

Když zběhne „kontráš“ Civilní kontrarozvědka BIS má jako jeden ze stěžejních úkolů hlídat ekonomické zájmy státu. Její výstupy čtou ministři a prezident. Mají mít díky nim více informací pro své rozhodování.

Problém nastává, pokud zpravodajský důstojník přejde do soukromé sféry. Odnáší si totiž množství důvěrných informací, které se v byznysu mohou hodit.

Takový přechod sněmovní vyšetřovací komise k OKD popsala i v případě Jana Procházky, který po odchodu z BIS nastoupil do Karbon Investu, vlastníka dolů.

„Pamatuji si, že to rozhodně nebyl hloupý člověk. Byl také velmi ambiciózní. Chtěl se stát náměstkem. Tím se nestal a na to konto z BIS odešel k Bakalovi do Karbon Investu,“ dodal penzionovaný generál Randák. Podle jeho slov tehdy k Bakalovi přešel kromě Procházky ještě jeden zpravodajský důstojník BIS zodpovědný za vnitřní bezpečnost služby.

LN se včera nepodařilo Procházku kontaktovat. Jediný pramen k tomu, co BIS skutečně k OKD věděla, zůstává ve zveřejněné výroční zprávě služby za rok 2004. V ní se o privatizacích hovoří, jenže pouze obecně.

Přece jen je ale možné dovodit, že řadu informací zpravodajci měli. A nenechali si je pro sebe: „V případě nejzásadnější privatizace v roce 2004, prodeji státního podílu ve významné české důlní společnosti, BIS sledovala možná rizika, která vyplývala právě z nejasných vlastnických struktur, původu finančních prostředků a netransparentního záměru uchazečů při budoucím nakládání se získaným majetkem. V průběhu privatizace BIS identifikovala riziko možného zneužití státních prostředků a nedodržení sociálních a ekologických závazků vůči státu v případě nabytí státního podílu. Získané poznatky BIS předložila oprávněným adresátům jako podklad pro kvalifikované rozhodování v této problematice.“

Promyšlené tunelování

Sněmovní vyšetřovací komise je přesvědčená, že doly se staly obětí promyšleného finančního tunelování i poté, co je ovládl Bakala. Ačkoli měla firma povědomí o rizicích spojených s výkyvem ceny uhlí na světových trzích, netvořila si rezervy. Stejně tak nereagovala na budoucí útlum těžby.

Komise se pozastavila i nad odhady zásob vytěžitelného uhlí, které z roku na rok skákaly ve stovkách milionů tun.

Poukázala také na nevýhodné půjčky uvnitř vlastnické struktury. „Maximalizace výplaty dividend a splátky půjček společnosti NWR (vlastník OKD) dovedly společnost v rizikovém období do stavu insolvence,“ konstatovala zpráva. Podle komise si v období po roce 2005 vyplatili vlastníci na dividendách 65 miliard korun.

Možným tunelováním majetku dolů se nyní zabývá policie pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. „V hlavní části stále čekáme na vyřízení právní pomoci v cizině, jinak je prověřování v podstatě ukončeno,“ sdělil LN dozorující žalobce Alexandr Dadam.