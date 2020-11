Zákaz vjezdu automobilů do pruhů pro MHD i v noci. Praha řeší návrh komise pro cyklodopravu

PRAHA Pražský magistrát zamýšlí zakázat automobilům vjezd do vyhrazených pruhů pro MHD i v době, kdy je to nyní povoleno, tedy například v noci. Rozhodnutí by mělo vejít v platnost v příštím týdnu. Proti rozhodnutí se dnes postavili někteří pražští zastupitelé.

„Není důvod, proč by vyhrazené jízdní pruhy ve všední dny mimo špičku a o víkendech nemohli využívat i řidiči individuální automobilové dopravy,“ řekl na čtvrtečním jednání zastupitelů starosta Libuše Jiří Koubek (TOP 09).



Změnu režimu ve vyhrazených pruzích navrhla podle Koubka magistrátní komise pro cyklodopravu. Zastupitel a starosta proto na čtvrtečním jednání zastupitelstva navrhl, aby problém zastupitelé řešili a postavili se proti změně. Zda zastupitelé zařadí na program jednání, nebylo zhruba v 09:15 jasné, neboť zastupitelé dosud neschválili program jednání. Europoslanec a zastupitel Jiří Pospíšil (TOP 09) řekl, že záměrem jsou omezována práva části Pražanů.

Záměru se při diskusi o programu zastal zastupitel Ladislav Kos (Piráti). Řekl, že nechápe, proč je rozpoutávána válka mezi automobilisty a cyklisty či uživateli MHD. „Mně píská v uších, když někdo říká, že jsou tu někomu upírána práva, jako by tu byli jen automobilisté. Berme to jako mix automobilistů, pěších, cyklistů. Dává se na preferenci, kterou si zaslouží veřejná doprava a samozřejmě záchranný sbor, který to bude využívat. Neberu to jako upírání práv,“ řekl Kos.

V hlavním městě je okolo 40 kilometrů pruhů vyhrazených pro MHD. Pruhy využívají rovněž policisté, strážníci, záchranáři nebo taxikáři. Na některých místech jsou určeny rovněž cyklistům. Vyhrazení pruhů je dosud časově omezené a neplatí 24 hodin denně. Obvyklý čas platnosti pruhů je od pondělí do pátku od 07:00 do 11:00 a od 14:00 do 19:00.