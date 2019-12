Lidé se zamkli ve svých kancelářích a ordinacích, popisuje situaci v ostravské nemocnici zaměstnanec

PRAHA Střelba ve Fakultní nemocnici v Ostravě, která si ráno vyžádala nejméně šest mrtvých, ochromila celou nemocnici. Lidé se zamykali ve svých kancelářích a ordinacích a čekali na to, co se bude dít dál. „Skutečný stav mrtvých nebo zraněných nevíme zatím ani my sami tady,“ řekl LN před 10.00 zdroj zevnitř nemocnice, který si nepřál být jmenován.

LN: Kdy jste přijel do práce?

Přijel jsem do nemocnice před osmou hodinou, kdy už tu byla nějaká policejní auta. Hned jsem se dozvěděl, že na poliklinice byla střelba. Šest mrtvých po střelbě v ostravské fakultní nemocnici. Policie hledá muže v červené bundě, jde o důležitého svědka LN: Co se asi stalo?

Neznámý muž přišel na traumatologickou ambulanci a začal střílet. Na stejném patře je psychiatrie, je otázka, jestli ten člověk nešel zrovna odtamtud, to ale zatím nikdo neví. LN: Víte už, kolik je přesně obětí?

Skutečný stav mrtvých nebo zraněných nevíme zatím ani my sami tady. Ví to asi jenom lékaři, kteří teď bojují o život těch pacientů. LN: Co se po střelbě stalo?

Velice rychle tu zakročil bezpečnostní odbor, vyklidil se celý areál, respektive celá poliklinika. Přijela policejní zásahovka, ti procházeli patro po patru. Všichni v nemocnici jsou zavření jak v monobloku, v diagnostické části, tak i v poliklinice. Takový byl příkaz policie zavřít se, uzamknout se a být uzamčení. To je momentální stav, který nějak přetrvává. LN: Jak to na vás působí?

Nálada je tady opravdu strašná. Sám jsem úplně zaskočený, nikdy bych neřekl, že se tato situace může v Ostravě stát.