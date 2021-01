Zásadní je autonomie krajských koordinátorů očkování, tvrdí Hřib. Nechce zásahy vládních politiků

PRAHA Z pohledu Prahy je zásadní, aby při očkování proti covidu-19 měl hlavní slovo krajský koordinátor a po doručení dávek nezasahovali do jejich distribuce vládní politici. Po on-line jednání hejtmanů s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) to řekl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Zástupcům krajů a Prahy dnes vládní politici představili aktualizovanou očkovací strategii a plánovaný rezervační systém.

Aktualizovaná strategie se podle Hřiba v základních rysech neliší od dokumentu, který byl krajům doručen před Vánocemi. Nyní dostanou kraje čas do pátku, aby novou verzi dokumentu připomínkovaly, řekl dále primátor. Dodal, že z pohledu Prahy je zásadní, aby byla organizace vakcinací na úrovni metropole co nejvíce pod kontrolou krajského koordinátora.



„Chceme, aby to, co určí krajský koordinátor, bylo svaté, tak aby nedocházelo k nežádoucím zásahům vládních politiků do distribuce vakcín,“ řekl primátor. Zásadní je to podle něj proto, aby koordinátor na základě odborného zhodnocení mohl určit distribuci dávek mezi prioritní skupiny. Hřib dodal, že z pohledu vedení metropole nežádoucí zásahy shora do řešení epidemie se děly například v létě v souvislosti s distribucí ochranných pomůcek.

Do Prahy by podle primátora mělo v lednu dorazit 40.000 dávek vakcíny. Z toho asi 7000 dávek chce město využít pro očkování lidí mimo rezervační systém, který vláda plánuje spustit 15. ledna. Tyto dávky určené pro vakcinaci klientů a personálu domovů pro seniory by měl z dodávek pro očkovací centra zajistit právě krajský koordinátor. Město pro očkování využije i vlastní mobilní týmy.

Kapacita pro očkování je podle Hřiba v Praze prozatím dostačující. Stát určil v metropoli devět očkovacích center. „Na jednání zaznělo, že některé z nich by už teď měla být kapacitně schopna naočkovat 600 lidí denně,“ řekl Hřib a dodal, že tuto kapacitu by mělo mít každé z center. Kromě toho magistrát spustí vlastní centrum v Městské poliklinice ve Spálené ulici.

Pokud jde o rezervační systém, měl by podle Hřiba řešit otázku informovanosti praktických lékařů v dalších fázích očkování, kdy se do něj mají podle plánů vlády zapojit. Důležité je podle primátora i to, aby si praktik mohl v systému sám zkontrolovat, kdo z jeho pacientů už byl očkován, a mohl kontaktovat ty, kteří ne a nemají ani rezervovaný termín.