Zavření Litovle mě překvapilo, lidé jsou naštvaní, chybí personál v obchodech, říká místní o karanténě na Olomoucku

Litovel 21 obcí a měst na Olomoucku zůstalo od pondělního rána zavřených v karanténě. Mezi nimi i Litovel. Tamní situaci pro server Lidovky.cz popsala jedna z místních obyvatelek, která si nepřeje být jmenována. Lidé jsou dle ní naštvaní, firmy na 14 dní ukončily provoz. „Obchody s potravinami se však potýkají s nedostatkem personálu,“ říká v rozhovoru.

Lidovky.cz: Jak jste se dozvěděla o karanténě Litovle?

Ráno ze sociální sítě, kde to lidé sdíleli.

Lidovky.cz: Ví místní, co karanténa obnáší, co smí a co ne?

V článku byly zmíněné obce, které jsou uzavřeny v karanténě. Podrobnosti nikde zmíněné nebyly. Pan starosta vzápětí podal rozhovor na televizi Nova, aby objasnil situaci ve městě.

Lidovky.cz: Co uzavření města způsobilo vám?

Pracuji ve firmě s komponenty na výrobu domácích spotřebičů s třísměnným provozem a zrovna začala ranní směna. Noční směna odjížděla z fabriky a už byli kompletně všichni posláni do 14 denní karantény. Ranní směna okamžitě odjela domů a firma se minimálně na 14 dní uzavírá. Pro mě osobně to znamená, že musím zůstat doma a po finanční stránce stále nevím, jak to dopadne. Skoro všechny firmy jsou již na 14 dní zavřené. Zavřené podniky budou mít velké problémy kvůli ušlému zisku.

Lidovky.cz: Věděla jste, že je v oblasti tolik nakažených?

Ne. Poslední zpráva byla 10 lidí v Litovli nakažených koronavirem. Že počet stoupl, jsem viděla až ráno. Podle mého se nakažení chovali nejen nezodpovědně, ale i sobecky vůči nenakaženým, kteří se neměli ani ponětí, že s někým nakaženým vůbec přišli do styku.

Lidovky.cz: Jaká je mezi lidmi nálada?

Bojovná. Jsou naštvaní na nezodpovědné lidí, kteří byli lyžovat v Itálii i přes to, že věděli, že to tam řádí. A poté nešli do karantény.

Lidovky.cz: Jak uzavření města vnímáte vy sama?

Dost mě zavření města překvapilo, ale po zjištění, kolik je tu nakažených a jak rychle se nákaza šíří, to byla asi nejlepší volba. Jako většina lidí mám strach. Hlavně, že to dostanou mí blízcí.

Lidovky.cz: Hlídají se hranice města, aby nikdo nemohl dovnitř a nikdo ven?

Ano, policie hlídá při výjezdu a vjezdu do Litovle. Ty, kteří do Litovle přijížděli za prací, nepouštěli dovnitř. Kdo měl noční směnu, byl dán do karantény. Jinak co vím, sjezdy jsou zavřené, lidé musí Litovel objíždět.

Lidovky.cz: Jak vypadá situace mezi místními, chodí běžně na nákup? Užívají roušky?

Lidé chodí s rouškou tak půl na půl. Začali chodit dobrovolníci na nákup starším občanům a lidem, co se bojí vycházet. Já sama se nechystám dělat dobrovolníka, protože bych tu nákazu mohla přenést na starší osoby v mém okolí a to by nemuselo dobře dopadnout.

Lidovky.cz: Jak se o konkrétních krocích v karanténě dovídají např. starší lidé? Funguje místní rozhlas?

Spíše sociální sítě, internet. Lidé si volají mezi sebou a sdělují si tyto informace.

Lidovky.cz: Co vše je ve městě otevřené a dostupné? Funguje například i lékař či zubař?

Otevřeny jsou lékárny, potraviny. U zubaře si nejsem jistá. Nejspíš by se muselo jet na pohotovost do Olomouce. Obchody s potravinami se však potýkají s nedostatkem personálu. Ne všichni bydlí v Litovli.

Lidovky.cz: Mají místní obyvatelé potřebu dělat velké zásoby potravin?

Lidé mají tendenci dělat velké nákupy hlavně trvanlivých potravin. Já nakupuji tak na 3 dny a pak musím znovu do obchodu.