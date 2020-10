Sestry v záloze posilují nemocnice. Vytratila se jarní úcta a pokora ke zdravotníkům, říká iniciátorka

Praha Na jaře letošního roku založila Reneta Dubcová iniciativu Sestry v záloze. Vznikla jako reakce na vypuknutí pandemie koronaviru. Pomáhá zdravotnickým zařízením, které nemají dostatek zdravotních sester. „My jako zdravotní sestry máme v sobě většinou zakořeněné, že je naším úkolem pomáhat. Když lidé s tímhle charakterem zjistí, že má společnost problém, hledají způsoby, jak přidat ruku k dílu,“ řekla pro Lidovky.cz koordinátorka projektu.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte aktuální situaci v nemocnicích vzhledem k pandemii?

Nejsem zdravotní sestra na plný úvazek. V současné době chodím pouze občas vypomáhat, takže nedokážu objektivně zhodnotit situaci v nemocnicích. Mohu se však vyjádřit k přístupu lidí ke zdravotnickému personálu. Na podzim došlo k tomu, že si veřejnost na adrenalinové situace trochu zvykla. Začalo pro ni být zase automatické, že jedinci ve zdravotnictví musí fungovat za každou cenu.

Vytratila se jarní úcta a pokora ke zdravotníkům, což je obrovská škoda. Lidé, kteří ve zdravotnictví pracují, dělají, co můžou, aby vše fungovalo tak, jak má. A to bez ohledu na své potřeby. Stálo by za to, jim neustále opakovat kouzelné slůvko děkuji.

Lidovky.cz: Máte pocit, že lidé nyní zdravotníkům dostatečně neděkují?



Když v Česku na začátku roku přišel koronavirus, lidé veřejně zdravotníkům děkovali. Mezi nimi bylo i několik známých osobností. Zdravotnický personál zase potřebuje slyšet, že si lidé uvědomují, jak je jejich práce náročná a potřebná. Stálo by za to, jim zase poděkovat. Zaslouží si to.

Jak to funguje

Lidovky.cz: Jak vznikla iniciativa Sester v záloze?

Vše začalo v březnu. Napadlo nás, že by se bývalí zdravotníci mohli spojit na jednom místě, aby pomohli nemocnicím. Na základě toho vznikl na jaře web, kam se postupně začaly registrovat bývalé zdravotní sestry. Skrze něj nás kontaktují i zdravotnická zařízení, která nemají dostatek zdravotnického personálu. My je v co nejkratším čase propojíme, aby se v daném regionu dohodly na spolupráci.

Lidovky.cz: Jaké podmínky musí zdravotní sestry splnit, aby se k vám mohly přidat?

Existuje pouze jediná podmínka. Musí mít kvalifikaci zdravotní sestry. To znamená, že potřebují minimálně středoškolské vzdělání v oboru všeobecná nebo praktická sestra. Často mi volají sestřičky, které nemají praxi nebo dlouho ve zdravotnictví nepracovaly, zda se mohou přihlásit také. Právě pro ně je tato platforma vytvořená.

Lidovky.cz: Řeší registrované sestry pocity nejistoty, když se vrací ke zdravotnické práci?

Sestry si nejsou jisté, zda už tu práci nezapomněly. Neví, jak se u lůžek s pacienty budou cítit. Sama jsem si chtěla vyzkoušet, jaké to je. Nepracovala jsem v nemocnici už dvacet let a potřebovala jsem vědět, čím si sestry procházejí. Když jsem poprvé po dlouhé době přistoupila k prvnímu pacientovi, pociťovala jsem nervozitu. Nevěděla jsem, co se v nemocnicích změnilo.

Musím říct, že týmy zdravotníků nám tyto těžkosti ulehčují, protože jsou moc rádi, že jim jdeme pomoct. Díky nim jsem svoje strachy překonala a zjistila, že některé věci se opravdu nedají zapomenout. Přirovnala bych to k jízdě na kole. Dlouho jste na něm nejeli, ale v momentě, kdy na něj nasednete, zase víte, jak ho řídit.

Lidovky.cz: V jakých odděleních aktuálně sestry nejvíce chybí, kam je nejčastěji posíláte?

Nemám data, podle kterých bych vám mohla říct, jaké lokality a oddělení potřebují sestřičky nejvíce. Jde vždy o osobní domluvu zdravotní sestry s konkrétní nemocnicí. Zdravotnické organizace je kontaktují a samy jim sdělí podrobnější informace, po kterých nepátráme.

Lidovky.cz: Kolik sester je u vás nyní přihlášených?

V současnosti je registrovaných přibližně devět set sester.

Lidovky.cz: Pomáhají nyní všechny vaše registrované zdravotní sestry?

Některé sestřičky se zaregistrovaly už dříve a teď nemohou z různých důvodů v nemocnicích pracovat. Od března aktivně pomáhá zhruba tři sta sester. Aktuálně nám přibývají nové sestřičky, které do nemocnic umísťujeme hned, takže ta data nyní postupně sbíráme.

Lidovky.cz: Přihlásilo se k vám v druhé vlně pandemie více sester než v první?

V první vlně byla naše platforma nová a nával sestřiček obrovský. Přihlásilo se jich tehdy velké množství během krátké doby. Fungujeme sedm měsíců a během té doby se nám hlásí postupně. Takový nával jako na jaře nyní nezažíváme.

Lidovky.cz: Chodí často Sestry v záloze pomáhat na oddělení, kde mají pacienty s koronavirem?

Taková data nesbíráme. Vždy záleží na interní komunikaci mezi zdravotní sestrou a konkrétní nemocnicí. Pokud by sestřičky nechtěly pracovat s pozitivními pacienty, mohou samozřejmě odmítnout.

Dělají ‚zadarmo‘

Lidovky.cz: Vnímají částečný návrat do nemocnic Sestry v záloze jako poslání?

My jako zdravotní sestry máme v sobě většinou zakořeněné, že pomáhat, je naším údělem. Studium zdravotnických škol si vybírají osobnosti, které tu potřebu mají. Když lidé s tímhle charakterem zaregistrují, že má společnost problém, hledají způsoby, jak přidat ruku k dílu. Když začalo covidové šílenství, byla jsem velmi překvapená, kolik lidí nabídlo svoji pomoc. Cítím nesmírnou vděčnost za to, že je nás tolik.

Lidovky.cz: Dostávají Sestry v záloze za svoji pomoc nějaké odměny?

Iniciativa Sester v záloze je bez toku jakýchkoliv financí. Komunikujeme však s nemocnicemi, aby sestrám nabízely placené spolupráce formou dohody o provedení práce, dohody o provedení pracovní činnosti či zkrácených úvazků. Zdravotní sestry by měly být oceněné a rozhodně ne málo.

Lidovky.cz: Máte na iniciativu sestřiček nějaké odezvy z nemocnic?Máme samé pozitivní ohlasy. Váží si naší spolupráce a tam, kde naše sestřičky pracují, si je velmi chválí. Oceňují je za jejich ochotu začlenit se. Jedna hlavní sestra nám poděkovala za to, že nás mají v zádech, i když nás nyní třeba zrovna nepotřebují. Díky nám mohou být trochu klidnější, až nastanou horší časy.