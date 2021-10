Že budeme druzí, jsem nečekal. Prohrál jsem sázku, říká šéf sněmovny Vondráček

Lidovky.cz: Proč se nepodařilo ANO lepší výsledek?

My jsme byli sami proti všem. Nemohu proto říci, že to byl špatný výsledek. Přes 27 procent je v tomto ohledu super. Problém je matematika ve sněmovně. Nedostala se sociální demokracie. Nemáme partnera, kterého jsme měli. Prohrál jsem jednu sázku, jinou jsem vyhrál. To ale, že budeme druzí na pásce je pro mě překvapení, ačkoli jsem věděl, že na mandáty pro klub vyhrajeme. Teď bude otázka, jaké kluby mají koalice.

Lidovky.cz: Piráti mají mít například jen tři poslance, tedy asi budou bez vlastního klubu...

To je šílené, co na to říci. Nelze než pogratulovat Vítu Rakušanovi, jak to pojal. Nyní musíme promyslet strategii, se kterou jít do dalšího vyjednávání.

Lidovky.cz: Jak důležité pro další úvahy bude to, jak tvrdil Miloš Zeman před volbami, že chce pověřit jednáním o sestavení vlády předsedu vítězné strany, což by i přes prohru se Spolu byl Andrej Babiš?

Určitě s tím kalkulujeme. Myslím si to také jako pan prezident. Strany koalic hlásily, že budou mít samostatné kluby. Pro mě je to ale neuvěřitelný zlom, že se ještě vrátím situace s Piráty. Přímý souboj jsem vedli s Ivanem Bartošem. Dopadlo to s ním na mandáty 70 ku 3. To je taky nějaká odpověď na naši kampaň. Ve výsledku ale platí, že když se dva perou, třetí se směje.

Lidovky.cz: Nebyla zpětně chyba, že se Andrej Babiš nepostavil ve volbách Petru Fialovi na jižní Moravě?

Pan premiér Babiš se o panu Fialovi opakovaně vyjádřil slušně. Nikdy tam nebyla zásadní konfrontace, jak jsme to měli s piráty. Jen vždy dodával, že se na premiérství hodí více než Petr Fiala.

Lidovky.cz: Jaké máte zprávy o kondici prezidenta?Lidovky.cz: Po volbách bude jen těžké docílit, aby si post premiéra Andrej Babiš udržel. Zejména pokud by přišel o podporu prezidenta. Mimochodem, kdy jste měl možnost s Milošem Zemanem hovořit osobně?

Na Hradě jsem už nebyl dlouho. Mám kontakt s panem kancléřem.

Že není zdravý. Je ale schopný vykonávat roli, kterou mu přisuzuje ústava včetně toho, aby někoho pověřil jednáním o sestavení vlády.

Lidovky.cz: Vlády obou koaličních bloků se netajily kritikou Miloše Zemana a snahou omezit jeho pravomoci. To samé platí i pro Senát. Po volbách existuje hlasovací většina v obou komorách, aby mohli omezit dle článku 66 právě pravomoci hlavy státu kvůli případnému zhoršenému zdraví. Jak se na to díváte vy?

Motivy pro to by byly ryze politické. Vůbec se mi to nelíbí. Určitě bychom se bránili, aby bez dalšího něco takového Poslanecká sněmovna dělala. Myslím si, že by to pro Českou republiku nebylo dobré.