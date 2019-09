Zeman by v kauze Čapí hnízdo zastavil stíhání Babiše, pokud by bylo obnoveno

Prezident Miloš Zeman plánuje zastavit případné stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo, pokud by nyní bylo obnoveno. Využil by takzvané abolice. Doufá ale v to, že to nebude potřeba. Řekl to dnes televizi Barrandov. Případnou abolici podle ústavy musí spolupodepsat předseda vlády.

Městské státní zastupitelství v Praze (MSZ) informovalo o zastavení stíhání Babiše a dalších v kauze kolem dotace v pátek. Usnesení je pravomocné. MSZ ho předloží společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může rozhodnutí potvrdit i zrušit. Na přezkoumání má lhůtu tří měsíců.