Zeman letos zřejmě opět nepovýší ředitele BIS Koudelku na generála, prý k tomu zatím nevidí důvod

Praha Prezident Miloš Zeman letos zřejmě opět nepovýší ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS), plukovníka Michala Koudelku, do hodnosti brigádního generála. Zatím pro to nevidí důvod. Naznačil ale, že by Koudelku mohl povýšit příští rok po vyšetření výbuchů ve Vrběticích. Prezident to uvedl v pořadu Partie televize Prima. Proti Koudelkovi i kontrarozvědce má výhrady dlouhodobě. Vláda má o návrhu na Koudelkovo povýšení znovu jednat v pondělí.

Podle zprávy BIS neexistují důkazy ani svědectví o přítomnosti ruských agentů ve Vrběticích, řekl Zeman „Zatím k tomu nevidím důvod. Počkám si, jak skončí vyšetřování (výbuchů ve Vrběticích), které je de facto teprve na začátku. Nezapomeňte, že se setkáváme s informacemi, které jsou, řekněme, staré 14 dní. Právě proto se ptám, co se dělo šest let. Kdyby se ukázalo, že on odvedl dobrou práci, tak ho možná příští rok povýším. Zatím pro to nejsou důvody,“ uvedl Zeman. V projevu, který předcházel televizní debatě, Zeman uvedl, že ve vrbětické kauze plně důvěřuje Policii ČR a Nejvyššímu státnímu zastupitelství, které vyšetřování dozoruje. BIS neuvedl. Zeman dosud nevyhověl pěti návrhům na Koudelkovo povýšení. Naposledy jej opomenul při jmenování loni v říjnu. Ve zdůvodnění podle médií mělo být, že Koudelka neplní své povinnosti, dlouhodobě zamlčuje a neposkytuje informace zákonným adresátům a zveřejňuje informace v rozporu se zákonem. Prezident v neděli zmínil, že před půl rokem požadoval po BIS seznam ruských agentů, když měl pochybnosti o tzv. špionománii, a jeho poradci připravili dotaz, který měl tyto pochybnosti potvrdit, nebo vyvrátit. Koudelka mu prý slíbil, že BIS informace poskytne, ale dosud se tak nestalo. „BIS porušila pravidla hry, která říkají, že pokud o něco požádá prezident republiky, tak že se mu má vyhovět a že se mu tyto informace mají poskytnout,“ dodal. Jmenování Koudelky generálem vláda zdůvodní profesními kvalitami. Zeman návrhu už pětkrát nevyhověl Vláda Koudelkovo jmenování generálem zdůvodňuje vysokými profesními a osobními kvalitami a také velmi dobrými výsledky dosahovanými BIS. Podobně jako parlamentní komory hodnotí premiér opakovaně práci BIS pozitivně. „Pan Koudelka dělá svou práci dobře a v tom se s prezidentem lišíme,“ řekl loni Babiš. Koudelkův pětiletý mandát končí letos v srpnu, BIS chce vést i nadále. O BIS se poslední týden hovoří v souvislosti se zjištěními o zapojení ruských agentů do explozí v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) chce práci kontrarozvědky pro českou bezpečnost ocenit a navrhla, aby Koudelka obdržel státní vyznamenání. Udělování vyznamenání rovněž patří mezi pravomoci prezidenta.