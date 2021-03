Zeman utahuje smyčku. Z vládní rošády zatím sešlo, premiér ale hraje o ztrátu jediného spojence

PRAHA Už to bylo nachystané. Na jménech osudných ministrů i jejich nástupců panovala shoda. Přesto se rošáda zadrhla. Proč premiér Andrej Babiš (ANO) neodvolal ministry zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) ani zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD)? Nad tím si od minulého týdne lámou hlavu členové vládní koalice.

Notně vyvedený z míry je tentokrát i prezident Miloš Zeman. Avizoval, že na odvolání zmíněné dvojice bude trvat. Posun očekává od jednání s premiérem, které proběhne příští pondělí.



Během rozhovorů s řadou klíčových hráčů české politiky a byznysu Lidovky.cz zjišťovaly, co se v nejvyšších politických patrech odehrálo. „Babiš slíbil Zemanovi, že odvolá Blatného i Petříčka. Jenže to nedodržel,“ prozradily ve shodě dva na sobě nezávislé zdroje.

Bez komentáře

Na místo Blatného, který má kvůli svému způsobu komunikace u premiéra jen malé zastání, měl dle domluveného scénáře usednout bývalý hejtman z Vysočiny a lékař Jiří Běhounek. K postu mu kromě blízkosti k Miloši Zemanovi mělo pomoci i to, že v únoru vstoupil do ČSSD.

Na místo Petříčka, jenž patří dlouhodobě mezi nejvýše postavené terče Hradu a vadí i Babišovi, měl být nachystán státní tajemník ministerstva zahraničí Martin Stašek.

Rošáda počítala s faktickým prohozením resortů mezi ANO a ČSSD. Zatímco juniorní koaliční partner by s Běhounkem převzal otěže řízení pandemie, Babišovo hnutí by kontrolovalo diplomacii. Jenže z dohody sešlo. Potom, co se zmíněný scénář objevil v médiích, Babiš z údajných změn couvl. „Spekulací ohledně výměn tu bylo v minulosti hodně, ale na celé věci je vlastně nejpodivnější to, že když byl Babiš u Miloše naposledy, tak mu to slíbil a řekl, že to udělá. Proto je prezident tak naštvaný,“ komentoval to vysoce postavený zdroj z vlády.

Premiér Babiš na otázku serveru Lidovky.cz, zda padla dohoda o odvolání ministrů, neodpověděl. Hradní mluvčí jednání nechtěl komentovat. „Pan prezident s panem premiérem jedná pravidelně o mnohých otázkách mezi čtyřma očima. Dialog bez účasti médií je klíčový, zvláště v této rozrušené době. Určitě proto ode mne neočekávejte jakýkoli komentář,“ napsal pro Lidovky.cz Jiří Ovčáček.

Kde se to zaseklo?

Zemanova trpělivost je nicméně notně vyčerpaná. „Nemluvil bych zrovna o selhání, ale rozhodně by to nepřispělo k dalšímu zlepšení našich přátelských vztahů,“ popsal prezident v rozhovoru pro Parlamentní listy, co by následovalo, kdyby premiér Blatného a Petříčka neodvolal. Prvního označil za nekompetentního člověka, druhého za neúspěšného ministra. Blatného dále kritizoval za to, že nechce povolit očkování ruskou vakcínou Sputnik V, což klade za vinu i šéfce Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Jenže očkování ruským přípravkem, který ještě neschválila ani Evropská léková agentura, nebylo dle informací serveru Lidovky.cz součástí původní výměny. Důvody byly jiné. Blatný čelí dlouhodobě kritice i od Babišova okolí. Tomu vadí, že více neobhajuje postup vlády. „Nechápu, proč má premiér tweetovat, že konkrétní nemocnice má tolik a tolik vakcín a vyvracet nesmysly, co šíří někteří hejtmani. To by měl dělat ministr zdravotnictví a postavit se tak za práci vlády,“ rozčiloval se člověk z Babišova okolí.

„Teď do toho Babiš podle mne nepůjde. Nerad se rozhoduje pod tlakem,“ přiblížil zdroj. Samotný Babiš v minulých dnech opakovaně v médiích výměnu ministrů ve vládě odmítal.

Scénář s prohozením resortů skrývá řadu min. První spočívá v tom, že by premiér přehozením zodpovědnosti za zdravotnictví na ČSSD přiznal fakt, že se mu pandemie v Česku vymkla z kontroly, což potvrzují mezinárodní srovnání. Za další by také ztratil kontrolu nad řešením – očkováním. Sociální demokracie by se naopak v případě úspěšné plošné vakcinace pasovala do role zachránce, který pandemii zvládl.

Prezidentův mat

Babiš hraje v současnosti o hodně. Riskuje svůj vztah s prezidentem, který je fakticky jeho jediným spojencem v politice. Dlouhodobý lockdown a rostoucí statistiky mrtvých si přirozeně vybírají daň v poklesu popularity vládního hnutí. Dle posledního průzkumu společnosti Kantar by ANO předběhli i samotní Piráti. A to je zásadní posun. Zeman totiž v minulosti prohlásil, že pověří sestavením vlády předsedu politické strany, která získá nejvíce hlasů ve volbách. Jeho pomoc Babišovi proti rodícím se koalicím by tak už podle Kantaru byla zbytečná. Vládu by sestavoval lídr Pirátů Ivan Bartoš.