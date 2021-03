MACHALICKÁ: Ti naši prezidenti čeští. Nemine týden, aby nešokovali nebo nepřispívali k napětí

Současný a minulý prezident hrají zvláštní hru. Nemine týden, aby nešokovali svými výpady a nepřispívali k napětí a rozdělování obyvatelstva. Zřejmě se v tom předhánějí, ale náskok má určitě Miloš Zeman, i když Klausovo okázalé vystupování bez roušky a výlet do Krkonoš i přes uzavřené okresy, o čemž až jasnovidecky zpíval Nohavica, také vydají.

Klausovy rady obyvatelstvu, že se nemá zavírat doma, ale naopak spoléhat na vlastní imunitu, a rouška že je prý k ničemu, hnuly žlučí i šéfovi lékařské komory, který vyslovil pochybnosti o exprezidentově duševním zdraví.



Současný prezident nám ale dává víc zabrat a také víc škodí. Jeho přilnavost k Rusku a Číně není až takový rébus. Kromě jiného za ni může i to, že jej nepřijali v Bílém domě, a tak se natruc přimazlil k jiným velmocem. Komu by se nevařila krev, když vidíme, jak se v ruské televizi o jeho aktivitách referuje – přesně tohle Rusko pro podporu svých mocenských zájmů potřebuje. Zde vizte malou zemičku, kterou covid dostal na kolena a prosí báťušku Putina, aby jí seslal pomoc v podobě Sputniku. Bratr Slovan pomoc neodmítne, vždyť přispěchal vždy, když byl politiky této zemičky požádán, třeba v roce 1968, že?

Je dobré si v této souvislosti připomenout i Zemanův lví podíl na likvidaci někdejšího Státního zdravotního ústavu, založeného v roce 1925. Měl reputaci špičkového pracoviště, které vakcíny vyváželo do světa. Kauzu s jeho polistopadovou likvidací detailně líčí Jan Urban, vychází z prostých faktů a je to adrenalinové čtení. Tím spíš, že po druhé světové válce se jako Ústav sér a očkovacích látek zaměřil na imunobiologický výzkum. Byl to ústav strategického významu a dnes mohl vyrábět vakcíny, jenže byl v privatizaci rozkradený a zničený a skvělá tradice vzala za své. Pouvoir k tomu v roce 1999 dala trojice Zeman, Šlouf, David (jeden z mnoha neschopných ministrů zdravotnictví). K hostině pozvala i další kámoše, jejich výčet bere dech. V této části farmacie jsme byli velmoc a dnes jsme odkázaní na jiné, a tak je dobré vědět, komu za to vděčíme. I z těchto důvodů je prezidentovo vnucování ruské vakcíny včetně výroku, že kdo ji nepovolí, je zodpovědný za smrt lidí, nehoráznost první kategorie.

Další tlustá slova použil na adresu filmařů a herců, kteří si (otestovaní) šli zakouřit před Rudolfinum po udělování Českých lvů. Oceněné označil za snobskou sebranku, však dobře ví, že tohle na jeho voliče zabírá, představa umělce jako parazita je mezi nimi oblíbená, je to úspěšný kříženec pozůstatků bolševismu a závisti, aniž by tito vůbec tušili, v jak těžké existenční situaci se dnes drtivá většina z nich nachází. Zeman si též postěžoval, že on nemohl udělit ceny lidem, kteří nasadili život za vlast.

Eliška Balzerová právem uražená dopisem vyzvala prezidenta ke slušnosti a věcně popsala jeho vlastní papalášské manýry. Zeman pak jako vždy k odpovědi nastrčil Ovčáčka, aby tento zablábolil cosi o rejích vyvolených ve starém Římě. Jasně, ty orgie byly dobře k vidění v televizi, zvlášť husté bylo, jak oceňovaní stáli od sebe na metry ve výklencích a pak rychle zmizeli. Viděli jsme ceny, které dostaly dobré české filmy, zatímco na Hradě 28. října, pokud jde o umění, vídáme většinou jinou sortu, od Michala Davida až po Daniela Hůlku. Takto devalvované ceny nejsou důležitější než Čeští lvi.