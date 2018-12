Zeman: Místo mandelinky bramborové se objevily čínské mobily. Varování před špiony z nás dělá nesvéprávné

Lány (Kladensko) Varování bezpečnostních úřadů před špiony na českém území označil prezident Miloš Zeman ve středu ve svém tradičním vánočním projevu ze zámku v Lánech za „špionománii“, podzimní demonstrace za svržení vlády pak za pohrdání vůlí voličů. Na závěr roku také mimo jiné ocenil šéfy ANO, ČSSD a KSČM za odvahu k vytvoření a podpoře vlády a varoval před zpomalením ekonomického růstu.

„V závěru tohoto roku jsme zažili dvě hysterické vlny. Ta první spočívala v demonstracích, především v pražských ulicích, vyžadujících demisi vlády. Jsem toho názoru, že demonstrovat za svržení vlády má plné oprávnění v situaci totalitního režimu, a sám jsem se takových dvou demonstrací zúčastnil,“ pronesl ve vánočním poselství Zeman. Demonstrovat za svržení vlády v podmínkách svobodných voleb je však podle jeho názoru pohrdáním vůle voličů.

Za druhou hysterickou vlnu označil varování českých bezpečnostních úřadů před činností zahraničních špionů na českém území. „Já bych ji nazval špionománií. Ti, kdo nás neustále varují, před špiony, z nás tak trochu dělají nesvéprávné a manipulovatelné bytosti, které se nedokáží samy ubránit,“ uvedl prezident.

„Někdy jsem se domníval při vzpomínce na staré špatné časy, že se objeví mandelinka bramborová. Neobjevila se, ale místo ní se objevily čínské mobily, pronesl Zeman s odkazem na hmyz, který komunistická vláda označovala za zbraň USA, jež měla škodit československému zemědělství a zařízení od čínské firmy Huawei, jež Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) označil za bezpečnostní hrozbu - později však upřesnil že na běžné uživatele toto varování nemíří.



Pochvala pro Babiše i Filipa

Zeman také ocenil předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, ČSSD Jana Hamáčka a KSČM Vojtěcha Filipa, že našli odvahu k vytvoření a podpoře současné vlády. Popřál jim úspěch v jejich práci, opozici zase popřál to, aby byla konstruktivním kritikem vládních návrhů a dokázala předkládat vlastní alternativní řešení.

Druhou Babišovu vládu jmenoval Zeman v polovině letošního roku. Menšinová koalice ANO a ČSSD nahradila jednobarevný kabinet složený z ministrů ANO, který začátkem roku nezískal důvěru poslanců. Koaliční kabinet ve Sněmovně v hlasování uspěl díky KSČM, která ho podpořila na základě dohody s ANO o toleranci.

Zeman ve středečním projevu poděkoval za hlasy v lednových prezidentských volbách, ve kterých obhájil mandát. „Nesmírně si toho vážím a slibuji, že budu i nadále usilovat o obranu národních zájmů České republiky a její suverenity, jak v oblasti migrace, tak v oblastech dalších,“ uvedl Zeman v projevu, který trval zhruba 25 minut.

Z Afgánistánu neodejdeme

V další části Zeman mluvil i o členství České republiky v mezinárodních organizacích jako jsou NATO a Evropská unie. „V rámci severoatlantické aliance oceňuji a nadále podporuji naše mise v Afghánistánu. Na otázku „proč neodejdeme“ odpovídám jednoduše. Kdyby spojenci odešli, afghánské území by zcela jistě znovu ovládl Taliban a vytvořil tam opět centrum celosvětového islamistického terorismu. Naposledy to vyvrcholilo 11. září 2001 útokem na dvojčata v New Yorku. Chráníme tedy i české občany před podobnými teoristickými útoky.“

Při zmínce o Evropské unii pochválil především práci V4 na zastavení debaty o migračních kvótách. „Jedním z národních zájmů a projevem suverenity je to, že se lidé sami rozhodnou, koho chtějí a koho nechtějí přijmout na své území.“ Dodal, že doufá, že V4 bude v podobné dobré práci pokračovat i nadále.

Varování před zpomalením ekonomického růstu

Zeman ve vánočním poselství varoval také před zpomalením ekonomického růstu. Příčinami podle něj mohou být vznikající obchodní či celní války mezi Spojenými státy a Čínou, chystaný odchod Velké Británie z Evropské unie a nedostatek pracovních sil. Za jednu z cest k lepší ekonomické situaci považuje zvýšení produktivity práce například prostřednictvím robotizace.

„Zatímco první dva faktory nemůžeme ovlivnit, ten třetí ano,“ řekl Zeman k obchodním válkám, brexitu a nedostatku pracovníků. Dodal, že chápe návrhy na dovoz zahraničních sil, a zopakoval, že zdravým lidem, kteří odmítnou nabízenou práci, by měly být odňaty sociální dávky. „Ale to je všechno pouze krátkodobé řešení, dlouhodobé řešení vidím ve zvýšení produktivity práce, a to konkrétně formou robotizace,“ konstatoval.

Po Zemanovi Kubera a Vondráček

Zemanovi předchůdci pronášeli projev na Nový rok, navázat na ně chtějí v první den roku 2019 předsedové Senátu Jaroslav Kubera (ODS) a sněmovny Radek Vondráček (ANO).



Zeman má od 12. prosince do konce roku dovolenou, kterou tráví v Lánech. Přerušil ji pouze kvůli natáčení vánočního projevu. Jeho přenos, stejně jako v minulých letech, zajistí televize Nova. Vedle ní projev odvysílají ČT1, ČT24, TV Barrandov, Český rozhlas - Radiožurnál a letos poprvé také Česká tisková kancelář.



V loňském projevu Zeman ocenil ekonomickou situaci v Česku, nabádal však k vyšším investicím, růstu důchodů či omezení sociálních dávek lidem, kteří odmítají práci. Politické strany vybídl, aby v povolebních vyjednáváních postupovaly aktivně a hledaly kompromisy. Zopakoval také svůj kritický postoj ke kvótám na přerozdělování migrantů.