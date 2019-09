Ženu na Havlíčkobrodsku zavraždil bývalý člen vedení Českých drah. Ve firmě dohlížel na bezpečnost

PRAHA Prvního srpna bylo nalezeno v rybníku Peklo na Havlíčkobrodsku tělo ženy. Šetření ukázalo, že zemřela cizím zaviněním. V pondělí zadrželi policisté podezřelého, který se k činu přiznal. Podle důvěrného zdroje LN se jedná o manžela zavražděné, bývalého bezpečnostního ředitele Českých drah.

Náhodný kolemjdoucí si všiml v rybníku Peklo mezi obcemi Kámen a Habry nedaleko Havlíčkova Brodu plovoucího těla ženy. Následná soudní pitva ukázala, že se jednalo o vraždu.

Muže podezřelého ze spáchání zločinu policisté zadrželi, ten se jim k činu přiznal. Podle zdroje LN, obeznámeného s vyšetřováním případu, jde o muže s iniciálami O. Z., který do letošního května působil na pozici bezpečnostního ředitele Českých drah. Rodina ženy s iniciálami J. Z. nahlásila její zmizení 28. července, podle policie už ale byla tou dobou mrtvá. Tisková zpráva kriminalistů později potvrdila, že v rybníku nalezené tělo patří pohřešované ženě z Havlíčkova Brodu.

Policisté identitu oběti i pachatele odmítli potvrdit. „V jakém vztahu oběť s pachatelem byla, v tuto chvíli nebudeme specifikovat. Každopádně se velmi dobře znali,“ řekl už dříve serveru iDnes.cz Pavel Kubiš, šéf vysočinských kriminalistů.

Nejmenovaný zdroj se s LN podělil také o některé otřesné podrobnosti činu. Zavražděnou měl manžel nejprve zardousit, její tělo poté zatížit těžkým kovovým předmětem a hodit do rybníka, kde byla nalezena. Spolu s ní policisté nalezli také mrtvou fenu Justýnu, světlého bišonka, kterou odešla osudného dne vyvenčit.

Zadržený, kterým je pravděpodobně dvaapadesátiletý O. Z., je momentálně ve vazbě, kam ho poslal soud. „Za spáchaný zvlášť závažný zločin obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody na dvanáct až dvacet let,“ uvedla Stanislava Miláčková z tiskového oddělení Krajského ředitelství kraje Vysočina.

Specialista na bezpečnost

„Byl to slušný člověk, který zajišťoval komunikaci třeba s Národním bezpečnostním úřadem,“ řekl LN jeho bývalý kolega, který si nepřál být jmenován a který se s obviněným pracovně stýkal pravidelně. Čin jeho bývalého spolupracovníka ho šokoval. „Vystupoval jako gentleman, v životě by mě nenapadlo, že je něčeho takového schopen. Nikdy s ním nebyly problémy. Celé to zní šíleně,“ vypověděl značně zaskočený známý obviněného O. Z.

Ten pracoval v Českých drahách na pozici bezpečnostního ředitele mezi lety 2014–2019. Ještě předtím se živil na volné noze jako specialista bezpečnosti se zaměřením na ochranu utajovaných informací i osob a majetku. Mezi roky 2004 a 2009 působil jako manažer bezpečnosti na ministerstvu obrany, kde zastával různé vedoucí funkce už od srpna 1989. Toho roku dokončil studium elektrotechniky na Vysoké vojenské technické škole v Liptovském Mikuláši.

Po nástupu Miroslava Kupce v září loňského roku do čela Českých drah proběhly rozsáhlé personální změny na vedoucích postech odborů. Sám Kupec ve vedení ČD skončil už v červnu 2019, ještě měsíc předtím se ale musel z místa bezpečnostního ředitele poroučet v rámci personálních obměn i obviněný O. Z.

„Je možné, že na tom po vyhazovu nebyl psychicky dobře,“ spekuluje bývalý kolega.

O. Z., který v minulosti nikdy trestaný nebyl, se ovšem vrátil zpět do branže bezpečnosti. V Havlíčkově Brodě provozoval společnost, která instalovala bezpečností systémy od kamerových, přes autoalarmy až po ochranu proti odposlechům.

Policisté oznámili objasnění vraždy v pondělí 9. září, vedoucí tiskového oddělení policejního ředitelství kraje Vysočina Dana Čírtková informace získané LN odmítla potvrdit. „Žádné podrobnosti k průběhu vyšetřování v současné době sdělovat nebudeme,“ uvedla Čírtková s odkazem na tři doposud vydané tiskové zprávy.