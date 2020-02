Trestný čin se na přejezdu se spuštěnými závorami nestal. Ženy s dětmi spáchaly v Řeporyjích jen přestupek

Tři ženy, které začátkem února na červenou převáděly skupinu dětí přes železniční přejezd v Řeporyjích, nespáchaly trestný čin. Policie v pátek pro server Lidovky.cz uvedla, že jde o přestupek.

„Vyhodnocením kamerových záznamů a výslechem svědků kriminalisté došli k závěru, že nebyly naplněny znaky skutkové podstaty jakéhokoli trestného činu, které by opravňovaly zahájit trestní stíhání konkrétních osob,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský.



„Z tohoto důvodu a po konzultaci s dozorujícím státním zástupcem tak byla celá věc předána příslušnému státnímu orgánu k dořešení jako podezření z přestupku,“ uvedl dále s tím, že se tak případem zabývá magistrát hlavního města Prahy, který by jej měl dořešit. „O věci stále není rozhodnuto a jde stále o živou kauzu.“



Policisté se videozáznamem, který zveřejnil starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) ve svém pořadu Extrémní starosta na internetové televizi Mall. tv, zabývali od začátku února.

Na videozáznamu je patrné, že tři ženy a 13 dětí železniční přejezd přebíhají navzdory zavřeným závorám a červené signalizaci. Vlak, kterým měla skupina ze stanice Praha-Řeporyje odjet, měl podle jízdního řádu pravidelný odjezd v 11:59. Vychovatelky s dětmi se na přejezdu objevily 11:56, tedy o tři minuty dříve. Z videa je zřejmé, že do stanice těsně předtím přijel vlak jedoucí opačný směrem a druhý již ve stanici stál. Soupravy se tedy v místě křižovaly, protože jde o jednokolejnou trať.

Na sociálních sítích se podle České televize krátce po incidentu objevili svědci, kteří tvrdili, že měl strojvedoucí nebo průvodčí vlaku ženám pokynout s tím, že na ně čekají a mohou přejezd přejít. Už dříve řekl dopravní expert Petr Šlegr pro server Lidovky.cz, že pokud k tomu došlo, šlo o chybné jednání - byť třeba s dobrým úmyslem.

Pavel Novotný ihned chování žen odsoudil. „Ženy s dětmi by neměly právo přejezd přejít, ani kdyby na ně z lokomotivy mával ministr dopravy. Kdekdo mě napadá, že je to veřejný lynč na ženy, ale mně je to jedno. Nemůžeme ukázat dítěti, že existuje možnost, kdy se dají podlézt závory. Vlak tu jezdí každých 19 minut, lynč jim patří,“ trvá na svém.



Novotný dodal, že skupina tří vychovatelek s třinácti předškolními dětmi není z mateřské školy zřízené státem nebo obcí, ale jde o soukromý subjekt.