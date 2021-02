Zima je pro bezdomovce horší než pandemie. Zaplněné noclehárny se chrání proti covidu

PRAHA Na Česko během letošní zimy uhodily nadprůměrně silné mrazy, které v posledních týdnech notně zvýšily zájem o noclehárny a další sociální zařízení pro lidi bez domova. ,,Noclehárna teď funguje v plné kapacitě, protože když to řeknu lidově, tak covid může naše klienty postihnout možná, ale zima je postihne určitě,” říká pro Lidovky.cz ředitelka Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše Jitka Modlitbová.

V rámci bezpečnostních opatření se zařízení snaží snížit kapacitu jednotlivých pokojů. ,,Tam, kde jsme měli doposud šest lůžek, tak máme čtyři. Zároveň, když ti lidi přicházejí do noclehárny, tak se snažíme rozdistribuovat třeba po dvou, než začneme seskupovat trojice a čtveřice,” popisuje pro Lidovky.cz chod zařízení ředitel Centra sociálních služeb Praha (CSSP) Martin Šimáček. V noclehárnách se podle něj personál snaží dávat lidi dohromady tak, jak byli předešlou noc. To se údajně daří, protože lidé přicházejí do noclehárny opakovaně. Pokud u vstupu personál vidí, že člověk vykazuje příznaky nákazy covid-19, můžou ho na místě testovat, nebo alespoň mu to navrhnout. ,,Máme k dispozici převozové vozidlo, které má v sobě posádku lidí, kteří mohou přímo na místě testovat. Takže pokud vidíme, že tam jsou nějací rizikoví klienti, mohou být na místě testování antigenními, případně PCR testy,” dodává Šimáček.



Hlavní město navíc zřídilo specializované zařízení pro lidi bez domova s covidem. Zde je jim umožněno vystonání. Zařízení slouží jako náhrada domácí péče, když jedinec nepotřebuje být hospitalizován.

Nicméně ke vzniku ohnisek v zařízení CSSP již došlo. Daří se však úspěšně identifikovat rizikové jedince i skupiny lidí, testovat je a následně je okamžitě převést do speciálního zařízení pro vystonání. Podle Šimáčka se zatím nestalo, že by někdo nesouhlasil. Jedná se o vlastní systém trasování a samacentra se rozhodují, zda přetestují všechny osoby v zařízení, nebo pouze okruh lidí, kteří byli vystaveni riziku.

“Nabízíme, a to i prostřednictvím letáků, lidem bez domova, aby se dostavili nechat zkontrolovat na určené místo v určený čas, je to pravidelně v úterý a ve čtvrtek. Snažíme se lidem říkat, co je covid, upozorňovat je, jak ho poznají a nabízet jim tu možnost testování, jednak abychom předešli šíření nákazy mezi těmi lidmi a zároveň přenášení nákazy buď do našich zařízení, nebo i mezi ostatní občany v Praze, protože samozřejmě i lidi bez domova se pohybují v hromadné dopravě a podobně,” vysvětluje Šimáček.

Mezi další nařízení, která mají zabránit rozšíření nákazy koronavirem patří povinnost v celém centru sociálních služeb nosit ve společných prostorách roušky, také se pravidelně dezinfikují povrchy a častěji se uklízí. Zajišťují také přístup k jednorázovým, či látkovým rouškám a lahvičkám s dezinfekcí. Namátkové měření teploty zavedlo jako prevenci také centrum Armády spásy, které klientům zajistí i odvoz do nemocnic, pokud se jedná o těžší průběh.

Noclehárny jsou kostrou zimních humanitárních opatření. Centrum sociální služeb Praha ve spolupráci s Armádou spásy, organizací Naděje a R-Mosty zprostředkovává přibližně 520 lůžek a dalších zařízeních. ,,Noclehárny v Michli a na Smíchově jsou často obsazeny z 95 až 100 procent. Mrazivé počasí lidem komplikuje možnost zůstat venku a i ti, kteří by za normálního počasí preferovali zůstat venku, teď už přicházejí do nocleháren. Loď Hermes má 80-90 lůžek volných, ty nabízíme, když je už Michle nebo Smíchov obsazený,” komentuje současnou situaci Šimáček. Zároveň dodává, že podobná dvacetičtyřhodinová zařízení, jako jsou Malešice, nabízí 30 lůžek, která jsou stále obsazená. S plnou kapacitou se potýká také další zařízení Michli.

Volná místa nemá už ani Armády spásy, která se i přes stávající epidemickou situaci rozhodla otevřít plné kapacitě. ,,V Tusarově ulici v Praze máme 38 míst pro muže a 18 pro ženy. Od té doby, co začaly ty tuhé mrazy máme opravdu zaplněnou kapacitu,” řekla webu Lidovky.cz Modlitbová.

Mimo jiné posílily také terénní programy. Jejich členové pomáhají nasměrovat člověka, který si sám nedokáže o pomoc říct, nebo se sám rozhodl vydat do zařízení, do některé z nocleháren.

V Tusarově ulici Armáda spásy poskytuje navíc službu ,,teplá židle”. V případě, že přijde zájemce o nocleh a v noclehárně je již plno, centrum umožní klientovi přečkat noc v teple v prostorách denního centra, kde sice nejsou postele, ale je vybaveno židlemi a stoly.

,,V rámci zimy je jak noclehárna, tak denní centrum poskytovány zdarma. Můžeme si to dovolit zejména u té noclehárny proto, že nám dárci pomáhají skrz kampaň nocelženka, kde lze přispět konkrétnímu člověku na nocleh,” vysvětluje Modlitbová. Podle garanky projektu Nocleženka Lenky Kořínkové je letošek velmi úspěšný. Především za poslední dva týdny, kdy opravdu udeřily silné mrazy, se strhla obrovská vlna solidarity mezi podporovateli a dárci. ,,Víceméně to vypadá, že už máme dostatek nocleženek do konce této sezóny,” upřesňuje Kořínková. Nocleženky jsou podle jejích slov nejvíce využívány do konce dubna, nebo i května, záleží především na počasí.

Během zimy se tedy nemůže stát, že by někdo přišel na Armádu spásy a byl odmítnut, protože nemá na zaplacení noclehu. ,,To se prostě neděje. Vždycky u nás může ten člověk přespat, pokud je volno, protože nám jde primárně o to, aby nikdo neumrzl,” uzavírá Modlitbová. Díky projektům jako Nocleženka a konkrétním dárcům si i v pandemické době mohou centra sociálních služeb dovolit zprostředkovávat bezplatně své služby.

Nově mohou lidé bez domova nocovat v hlavním městě také v nedávno zřízené ubytovně v Holešovicích, kterou zastřešuje CSSP. ,,Hostel bude v provozu zatím dva až tři týdny,” uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Podobná situace je i v dalších částech republiky. Například Plzeň poprvé otevřela ve velkých mrazech dočasné centrum pro lidi bez domova. Cílem bylo odlehčit azylovému Domovu sv. Františka, který jako jediný ve městě nabízí lidem nocleh. „Jedná se o velmi důležitý, troufnu si říct až průlomový projekt. Se zástupci neziskových organizací jsme okamžitě při této krizové situaci zasedli k jednomu stolu a našli jsme shodu pro společné řešení situace,“ informoval radní Plzně David Šlouf.