Babiš při nedodržování omezení nevylučuje lockdown. Za den přibylo 85 nakažených lékařů a téměř 200 sester

Praha Vláda možná bude muset přistoupit k dalším omezením proti koronaviru, pokud nebudou všichni v Česku dodržovat stávající opatření, řekl na páteční tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO). Nevyloučil v té souvislosti ani tzv. lockdown, tedy nutnost kompletního uzavření ekonomiky jako na jaře v počátcích epidemie covidu-19.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) podle něj pracuje na programech, které podnikatelům nahradí ztráty způsobené vládními opatřeními, řešit by se měly především příští týden.

Státní pomoc pro podnikatele by podle premiéra měla být cílenější než na jaře. Diskutovat se bude mimo jiné o odpuštění odvodů na sociální pojištění firmám do 50 zaměstnanců. Babiš řekl, že se na vládu obrací řada zástupců za stejné obory. Vybídl proto svazy, aby se sjednotily a s vládou o jednotlivých hospodářských odvětvích mluvily jedním hlasem. „Chtěli bychom to dělat cíleně, ne plošně jako za první vlny (epidemie),“ řekl ke kompenzacím.

Premiér také vyzval lidi, aby situaci kolem viru přestali zlehčovat a důrazně požádal, aby opatření dodržovali. Lidé v Česku podle něj jistě mají opatření „plné zuby“, ale virus musí porazit všichni společně. „Situace skutečně není dobrá. Situace je velmi vážná. Máme velký výskyt viru, který se šíří komunitně. Virus se chová jinak než na začátku roku,“ prohlásil.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) vyzval zdravotníky pracující v jiných profesích, aby pomohli při epidemii koronaviru. Kapacity zdravotnictví jsou podle něj omezeny i počty zaměstnanců. Za jediný den se covidem-19 nakazilo 85 lékařů a téměř 200 sester, řekl v pátek na tiskové konferenci.



„Budeme potřebovat ruku každého z nás, chceme vyzvat zdravotníky i v jiných profesích, aby pomohli,“ řekl Prymula na tiskové konferenci. S premiérem Andrejem Babišem (ANO) na ní žádal veřejnost, aby respektovala přijatá opatření.

Počty případů nemoci covid-19 v Česku potřetí v tomto týdnu překonaly rekord. Ve čtvrtek přibylo 5394 nakažených, o několik desítek více než ve středu a nejvíce za jediný den od začátku epidemie v zemi. Vyplývá to z pátečních údajů na webu ministerstva zdravotnictví.



Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy covidu-19, se koronavirem nakazilo už přes 100 000 lidí.