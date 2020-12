Blatný navrhne přísnější stupeň PES. Opět zavřou hospody či hotely, obchody a skiareály budou fungovat

Praha Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí vládě navrhne přechod ze třetího do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. Současná opatření se tak zpřísní. Pravděpodobně to bude od druhé poloviny nebo konce příštího týdne. Rizikové skóre od víkendu ukazuje hodnotu 64, která odpovídá čtvrtému stupni rizika. Od středy navíc roste počet denně zachycených případů.

„Dopředu říkám, že pokud by došlo k progresivnímu zhoršení a ohrožení kapacit českého zdravotnického systému, potom budeme muset postupovat razantněji,“ uvedl Blatný. V sousedním Německu se podle něj situace významně horší, Česko to bude bedlivě sledovat.



Pokud vláda návrh ministerstva přijme, opatření budou odpovídat čtvrtému stupni kromě obchodů a služeb, které zůstanou otevřené všechny s omezením počtu lidí. Regulace by také dopadla například i na vánoční a novoroční oslavy, kdy by se mohlo setkat uvnitř nejvýše šest osob, venku dvacet a mezi 23:00 a 5:00 ráno by platil zákaz vycházení.

Ministr Blatný odpoledne doplnil, že s žádnou výjimkou pro Vánoce či Silvestr nepočítá. „Myslím, že bychom se stavěli proti vlastnímu (nařízení), o čem jsem mluvil dnes na tiskovce. Naší snahou je, abychom všichni zabránili dalšímu přenosu onemocnění, ne abychom to akcentovali,“ uvedl.



Znovuuzavření se před Vánoci vyhnou obchody. „Omezení obchodů nebude dáno sortimentem, ale bude dáno pouze množstvím osob na metry čtvrteční,“ řekl Blatný. Chce tak zohlednit požadavek poslanců, kteří kritizovali, že malé obchody byly znevýhodněné proti velkým supermarketům.



Se zpřísněním opatření se vrátí například noční zákaz vycházení mezi 23:00 a 5:00 ráno a omezí se setkávání osob na nejvýše šest uvnitř a dvacet venku. Ve školách by měla podle matice opatření pokračovat prezenční výuka žáků prvního stupně a rotační výuka druhého stupně. Střední a vysoké školy budou s výjimkami učit na dálku. Už ve čtvrtek ministr řekl, že vláda zváží prodloužení vánočních prázdnin už od 19. prosince.

Znovu se uzavřou také vnitřní sportoviště, muzea nebo památky, knihovny budou vydávat přes okénko. Zavřou se také hotely pro turisty, restauracím zůstanou jen výdejová okénka.

Restaurace jsou podle něj místem, kde se lidé setkávají s vyšším počtem lidí, jsou tam desítky minut, konzumují jídlo a pijí alkohol. Důvody jsou tak podle Blatného epidemiologické, protože tam nejde nosit roušky a chovat se zcela zodpovědně.

‚Lepší systém kompenzací‘

Pro zavřené provozovny, především restaurace, bude chtít Blatný nové náhrady. „Budu velmi žádat, aby se pro ně našel lepší systém kompenzací,“ řekl. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) Radiožurnálu řekl, že na systému kompenzací pro restaurace a ubytování bude s týmem pracovat celý víkend. Zmínil, že pro restaurace počítají s kompenzací nákladů. „Můj cíl je aby to bylo kompenzování ze sta procent ty náklady,“ řekl Havlíček. Ohledně ubytování by chtěl otevřít debatu o případném přespání v penzionu či hotelu po lyžování.

O rozruch se dnes postaralo také nařízení ohledně prodeje nápojů z restaurací a jejich výdejových okének. Server iROZHLAS.cz upozornil, že vláda ve svém opraveném nařízení zakázala i prodej nealkoholických nápojů, tedy třeba kávy nebo čaje s sebou. Ministr Blatný uvedl, že cílem je to, aby se lidé neprocházeli po ulicích či vánočních trzích s kelímky s nápoji či jídlem. Opatření se podle něj nevztahuje na prodej přes okénko do auta. Ministr Havlíček ale večer Radiožurnálu sdělil definitivní verzi, podle které je možné si kávu v kelímku nebo třeba pivo v pet lahvi koupit u okénka a odnést domů, do kanceláře nebo vzít do auta. Není ale možné začít zakoupený nápoj hned konzumovat.

Provoz lyžařských středisek bude podle návrhu ministerstva zdravotnictví i ve čtvrtém stupni umožněný. Nebude se ale možné na horách ubytovat podobně jako například v Rakousku.

Povolené budou dál návštěvy v domovech pro seniory a dalších lůžkových zařízeních sociálních služeb, budou se ale muset testovat a mít respirátor. Dál testovat se budou muset pravidelně také jejich zaměstnanci a nově přijímaní klienti. Pravidelné testování zaměstnanců na rizikových odděleních, jako jsou JIP, už zavedly některé nemocnice.





Podle Blatného se Česko dostává ve vývoji epidemie znovu do složité situace. Nových případů znovu přibývá a roste reprodukční číslo, nyní je na hodnotě 1,16. Situace v krajích se liší, pouze Praha a Plzeňský kraj jsou v systému PES pod 60 body ze sta. Většina krajů za poslední týden podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška velmi rostla.

„Skóre protiepidemického systému je stabilní. Ale pakliže bychom započítali i všechny antigenní testy, skóre by i tak stouplo na 59 (z původních 57). Pořád jsme i tak na hranici mezi stupněm tři a čtyři,“ uvedl ministr Blatný. Podle Duška se epidemie v současné době rychleji šíří i jinde v Evropě. Průměrný počet nových případů za den od posledního týdne v ČR vzrostl o osm procent, v předchozích týdnech klesal či stagnoval.

Reprodukční číslo udává průměrný počet dalších osob, které se nakazí od jednoho pozitivně testovaného. Pokud by se dál nezvyšovalo, znamenalo by to podle prezentace Duška asi 114 000 nově nakažených za prosinec. „Pokud by reprodukční číslo narostlo na hodnoty nad 1,2, budeme nevyhnutelně sledovat eskalaci,“ řekl. V takovém případě by nově nakažených do konce prosince bylo asi 198 000. Za prvních deset dní testy odhalily 45 900 nových případů.

Podle prezentace, kterou ministerstvo zveřejnilo, by také při hodnotě reprodukčního čísla 1,2 stoupl počet hospitalizovaných ke konci prosince nad 10 000, přičemž asi 1600 by potřebovalo intenzivní péči. Nyní je kvůli nemoci covid-19 hospitalizováno asi 4400 pacientů. V těžkém stavu bylo ve čtvrtek v nemocnicích 550 pacientů.



Do příchodu vakcíny je podle Duška možností, která může šíření viru bránit, snížení počtu rizikových kontaktů a velká účast na dobrovolném antigenním testování. Před dvěma týdny data mobility ukázala omezení asi o 50 až 60 %, v posledním týdnu už je mobilita jenom asi o 30 % nižší.

Data o hospitalizacích celorepublikově zatím neukazují nárůst. „Denně do nemocnic bude v následujících dnech nově směřovat 300 až 350 lidí,“ uvedl Dušek. V některých regionech už se nárůst projevuje. V nemocnicích je zhruba 4400 osob, ve vážném stavu na jednotkách intenzivní péče je jich asi 700.

Česko v tom „není samo“

„Po celé Evropě se epidemie začíná šířit rychleji,“ podotkl Dušek s tím, že v tom Česko „není samo“. Podíl pozitivních testů je nyní podle něj kolem dvaceti procent. To je podle něj nižší číslo než v listopadu, stále je ale vysoké. „Jsme na nějakém bodě zlomu,“ řekl.

Za problém označil, že začíná přibývat nakažených z rizikových skupin. Zatímco dříve tento ukazatel klesal, od minulého týdne stoupl o osm procent. „Jde o odraz komunitního šíření,“ řekl Dušek.

Celorepublikové skóre PES při dalším šíření nevyhnutelně vzroste. „Je to způsobené nárůstem mobility obyvatel,“ řekl. V současných datech přitom podle něj ještě není zahrnuto rozvolnění v podobě otevření restaurací a obchodů. „Proto já budu s velkým napětím sledovat počty v dalších dnech,“ uvedl.



Ve čtvrtek přibylo v Česku 5864 potvrzených případů koronaviru, je to zhruba o 1200 více než o týden dříve. Počet hospitalizovaných se zvýšil přibližně o 100 na 4429.