Není kontakt, není přenos, řekl Babiš. Dojde na tvrdý lockdown?

Praha Vláda se ve středu ve 20:00 sejde k dalšímu jednání a požádá sněmovnu o prodloužení nouzového stavu i po sobotě, řekl novinářům po ranním zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš (ANO). Opatření navázaná na chystaný pandemický zákon by byla podle Babiše nyní proti epidemii covidu-19 nebyla dostatečná, vláda zváží jejich zpřísnění.

Odpoledne budou ministři jednat s opozicí, zaměstnavateli i odboráři či Národní ekonomickou radou vlády (NERV), doplnil premiér.

Lidé musí podle Babiše kvůli covidu-19 co nejvíc minimalizovat kontakty, i když je to náročné na psychiku. Stát musí očkovat a lidé vydržet, uvedl.

Babiš řekl, že na začátku března bude situace pravděpodobně nejhorší od loňského 1. března, kdy stát oznámil první potvrzené případy covidu-19 v Česku. Nová opatření by se podle něj mohla blížit těm z loňského jara, konkrétní být Babiš zatím nechtěl. „Je třeba to udělat, jinak by nastala v nemocnicích totální katastrofa. Takovou situaci jsme tu ještě neměli,“ uvedl.