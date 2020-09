Období nárůstu a poklesu skončí v polovině 2021, řekl Prymula. Další omezení přijdou příští týden

Praha Ministr zdravotnictví Roman Prymula vystoupil od 13.00 k hodnocení vývoje epidemie covidu-19. Nárůst nových případů z minulého týdne, který byl exponenciální, podle ministra zdravotnictví Prymuly zpomalil. Příští týden budou podle ministra zdravotnictví vydána další opatření omezující shromažďování. Dotknou se podle něj hlavně volnočasových aktivit. Tento týden je maximum nižší. Většina okresů na mapě hodnotící regiony podle rizika nákazy je oranžová, což značí druhý stupeň rizika. Praha zůstala červená, zbytek je zelený.

Nárůst počtu nových případů, který byl minulý týden exponenciální, podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly nyní zpomalil. Čtvrtečních 2913 považuje za maximum tohoto týdne. Reprodukční číslo, tedy počet nakažených od jednoho člověka, klesá. Nyní je 1,4, minulý týden bylo 1,6. Příští týden bude k dispozici po regionech. Ještě dva měsíce bude podle Prymuly trvat, než budou počty případů covidu přijatelné. Období nárůstu a poklesu podle něj skončí v polovině roku 2021.



„Nejde nám ani tak o to, jestli máme 2000 nebo 3000 nově pozitivních, ale o to jakým způsbem tato data ovlivňují náš systém a jeho kapacitu,“ řekl ministr. Záleží na tom, zda narůstají počty hospitalizovaných, vyžadujících plicní ventilaci, nebo počty úmrtí. „Tato data jsou naprosto reálná, opatření jsou proto naprosto na místě,“ dodal.

Další omezení v přípravě

Příští týden budou podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly vydána další opatření omezující shromažďování. Dotknou se podle něj hlavně volnočasových aktivit, nikoliv ekonomiky. Řekl to na dnešní tiskové konferenci.

„Opatřeními, která jsme udělali, jsme schopni reprodukční číslo srazit někam k 1,2. Ale potřebujeme ho dostat pod jedna,“ řekl Prymula. Nyní je reprodukční číslo, které udává, kolik lidí nakazí jeden člověk s nákazou, 1,4.

Prymula připomněl, že některé země, například Velká Británie, mají povoleno shromažďování jen do šesti lidí. V Česku se podle něj bude omezovat počet lidi ve volnočasových aktivitách nebo aktivitách, které nejsou zásadní.

Většina okresů na semaforu je oranžová

Většina okresů na mapě hodnotící regiony podle rizika nákazy je oranžová, což značí druhý stupeň nebezpečí. Praha zůstala červená, tedy nejrizikovější, zhruba 20 okresů je zelených v prvním stupni. Nové údaje zachycující stav k 22. září dnes na tiskové konferenci představil ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Zopakoval, že pokud by se takzvaný semafor brzy zbarvil do jedné barvy, bude nesmyslné jej dále publikovat.

„Princip vyhodnocení je takový, že převažující barva v daném kraji byla brána za markantní a podle toho byl doporučený postup v daném kraji. Samozřejmě jsou drobné odchylky v okresech, které se liší od celkové barvy daného kraje,“ řekl Prymula. V dosavadním semaforu s údaji k 18. září byla Praha červená, 28 okresů oranžových, zbytek zelený.

V Praze se nákaza šíří v řadě případů komunitně a nedaří se trasovat konkrétní zdroj, řekl Prymula. Podíl pacientů v Praze v rizikové skupině ve věku 65 let a více roste. Ve srovnání s předchozím týdnem byl nárůst téměř dvojnásobný.

„V Praze se snažíme systém restartovat tak, abychom byli adekvátně schopni dotrasovat kontakty v podstatně větší míře, než tomu bylo v uplynulých týdnech, kdy zpoždění bylo poměrně vysoké,“ uvedl. Podle něho se zvyšuje počet lidí v call centrech, ze současných 600 osob by se na trasování v Praze mělo v brzké době podílet 850 lidí. Ani tento počet není podle Prymuly konečný.

Ministr také uvedl, že informační systém by měl být v tuto chvíli nastaven tak, že do 48 hodin by měl být vyrozuměn člověk jak s negativním, tak pozitivním testem na koronavirus. Prymula upozornil na to, že tomu tak dříve nebylo.

Ulehčit by hygienickým stanicím mělo také sebereportování. Lidé budou moci pro krajskou hygienu předem vyplnit své základní kontaktní údaje a informace o možných rizikových kontaktech. Mělo by to zkrátit čas, který pak bude třeba věnovat rozhovoru s nakaženým. Pilotní projekt už byl spuštěn, od pondělí nebo úterý by mělo být sebereportování v provozu naostro.