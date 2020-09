Sestry obsluhující plicní ventilátory jsou ceněné zboží, říká šéf nemocnice. ‚Roušky jsme drželi a vyplatilo se‘

BRNO Také ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně mají těžké pacienty s covidem. Klíčem ke zvládnutí podzimní vlny je podle jejího ředitele Vlastimila Vajdáka personální vybavenost. Například plicních ventilátorů je dostatek, sestry, jež je obsluhují, si ale musí hýčkat. „Takový personál je na trhu velmi ceněné zboží,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Vajdák.

Lidovky.cz: Čísla nakažených lámou rekordy téměř denně. Pozorujete na svých zaměstnancích nervozitu?

Naopak. Při poradách na našich klinikách jsem spíše ze zaměstnanců cítil mnohem větší klid než během první vlny na jaře. Důvodem je i to, že jsme na základě jarních zkušeností nastavili patřičná opatření, která v personálu vyvolala určitou míru jistoty.

Lidovky.cz: Oproti jaru si tedy přijdete připravenější?

Nepochybně. Dvakrát týdně teď zasedá náš nemocniční epidemiologický tým, který běžel i přes prázdniny. Máme teď tím pádem před druhou vlnou jistý organizační náskok. Zůstává ale otázka počtu hospitalizovaných covidních pacientů do budoucna, to neumí nikdo odhadnout. Zatím jedeme na sto procent, ale s nárůstem dalších vážných hospitalizací bychom museli jinde činnost omezovat. Což jsme museli povinně udělat během první vlny, vyvolalo to paniku. Teď už se tomu ale snad vyhneme.

Lidovky.cz: Podařilo se vám do harmonogramu poskládat odložené zákroky z jarních měsíců?

V tuto chvíli mohu říct, že jsme tu ztrátu už téměř dohnali. Nešlo by to ale bez úprav v provozech operačních sálů, začínáme třeba operovat o něco dříve. Zkrátili jsme i dovolené, plánované malování prostor jsme museli redukovat jen na ty nejnutnější části nemocnice.

VLASTIMIL VAJDÁK (47) Zlínský rodák vystudoval Fakultu managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati.

Jako ekonom a manažer poté pracoval v bankovním sektoru.

V roce 2013 se stal členem představenstva Uherskohradišťské nemocnice

Tutéž funkci začal v roce 2017 vykonávat v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.

V srpnu 2019 nastoupil na post ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Lidovky.cz: Je v současné chvíli něco, z čeho máte z hlediska organizace ještě obavy?

To bude asi počet testovaných pacientů. Momentálně se pohybujeme okolo dvou stovek vzorků denně. Musíme na to ale vyčlenit odběrové místo, laboratoř a především personál. Jenže občas není personálně odkud brát, aniž bychom narušili chod dalších oddělení. Proto si najímáme brigádníky i studenty lékařských fakult. I tak ale s nimi musí být stále zdravotník. Úzké místo tedy vidím v situaci, kdy se budou ještě masivněji zvyšovat počty lidí, které bude nutné otestovat.

Lidovky.cz: Zvládnete při začátku akademického roku zapojovat do provozu jako výpomoc mediky?

Ano, máme z jejich řad nějaké zájemce. Otázka ale je, zda bude umožněna distanční výuka. Pokud ne, moc velký prostor pro jejich využití asi nebude. Domlouváme se ale momentálně s děkanátem lékařské fakulty na uznávání praxe, pokud budou pomáhat u nás. Ve standardním modelu výuky by možností ale bylo výrazně méně.

Lidovky.cz: Jste s některými mediky občas v osobním kontaktu?

S jedním z mediků, který u nás nastoupil, jsme nedávno dělali rozhovor do nemocničního časopisu. Od nástupu už školu dokončil, říkal, že to pro něj byla cenná zkušenost. Většina mediků příležitost vítá, máme tu i kolegy ze Slovenska. Zatím to chápou jako své poslání. Věřím, že jim to vydrží.

Lidovky.cz: Tyto mladé budoucí lékaře, kteří si prošli křtem covidem, si asi budete chtít ponechat.

Výhodou fakultních nemocnic je, že medici danou nemocnici i město důvěrně poznají. Je pak přirozené, že tam chtějí i zůstat. Na absolventská místa se samozřejmě dělají výběrová řízení a právě praxe u nás může být jeden z pozitivních bodů, které zájemci to místo pomohou získat.

Lidovky.cz: U svaté Anny jste vybaveni také plicními ventilátory, na kterých končí ty nejtěžší případy nákazy koronavirem. S těmi ale neumí každý...

Sestry, které umí obsluhovat plicní ventilátory, jsou vysoce kvalifikované a na trhu práce jsou velmi ceněné zboží. Pokud se o těžké covidní případy chceme nadále starat, musíme na to mít lidi. Zatím máme tři pacienty, ale pokud by čísla rostla, musíme se vrátit k jarnímu modelu a zapojit do toho Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, které sídlí v našem areálu. Při další eskalaci už by došlo k omezení péče o ostatní pacienty. Personál jsme proto vybavili FFP3 respirátory, obleky, štíty a podobně. I systém převlékání je nastaven tak, aby se personál vzájemně nenakazil. Zatím jsme naštěstí neměli jediného nakaženého zaměstnance na anesteziologicko resuscitační klinice, kde o tyto těžké pacienty pečujeme.

Lidovky.cz: Když už jste ochranné pomůcky zmínil, budete jich mít na podzim dostatek?

Ani na jaře jsme s nimi problém neměli. Teď jsme na tři měsíce dopředu předzásobeni a od dodavatelů zatím nemáme žádné signály o omezení dodávek. Proto věřím, že s tím nebude problém.

Lidovky.cz: Nebrzdí vás, podobně jako ostatní, byrokracie okolo koronaviru?

Samozřejmě všechna ta administrativa kolem není vůbec jednoduchá. Stává se poměrně často, že pacienti například při testování neuvedou správné kontaktní údaje a my je musíme ještě dohledávat. Také na to už jsme museli vyčlenit nějaký personál. Zdravotníky se ale snažíme šetřit, aby dělali práci, kterou mají. Někdy se to daří, někdy už tolik ne. Digitalizace zdravotnictví je nepochybně zásadní téma.

Lidovky.cz: S centrálním registrem kapacit už jste se pracovat naučili?

Zpočátku to šlo těžce, bylo okolo toho hodně administrativy. Ale teď už jsme s tím sžití. Občas to jde pomalu, ale tak jsou ty systémy zkrátka nastavené.

Lidovky.cz: Jak se zpětně díváte na rozvolnění opatření v létě, jehož kyselé plody teď sklízíme?

Jsem si vědom toho, že to nebylo lehké rozhodování. Tlak veřejnosti na rozvolňování byl obrovský. Hovořilo se o zastavení demokracie, lidských práv a podobně. Jenže se také ukázalo, že jsme možná mohli být trochu striktnější a na některých opatřeních trvat. Po bitvě je ale každý generál. Kdyby se to tehdy neuvolnilo, část veřejnosti by to brala jako omezení osobních svobod. U nás v nemocnici jsme ale roušky drželi po celou dobu a nepochybně se to vyplatilo.

Lidovky.cz: Co finanční stránka provozu? Koncem jara vyšla kompenzační vyhláška, která reagovala na dopady první vlny, s podzimním zhoršení situace ale příliš nepočítala. Vím, že na zálohy od pojišťoven to mít vliv nebude, ale co třeba doplatky?

Kompenzační vyhláška to nastavila tak, že zálohy od pojišťoven se nám nebudou krátit, pokud splníme alespoň 82 procent produkce roku 2018. To bychom měli určitě zvládnout, za červenec jsme například na 96 procentech, máme tedy dokonce jistou nadprodukci. Nicméně výrazné omezení produkce nemocnice by nás určitě poškodilo.

Lidovky.cz: Do funkce ředitele jste nastoupil v srpnu 2019. To jste se ani nestačil rozkoukat a už přišel covid.

Přesně tak. Takové věci se ale zkrátka naplánovat nedají. Pro mě osobně byl covid velká změna, s ničím takovým jsem se nesetkal. Ale jak se říká, nezabilo nás to, takže nás to posílí.

Lidovky.cz: Jakou roli máte v rámci Jihomoravského kraje? Dopadl by krizový podzim především na svatou Annu a Fakultní nemocnici Brno?

Obě nemocnice poskytují superspecializovanou péči. Jednoznačně by takový scénář zřejmě vedl k omezení péče o další pacienty. V rámci Brna jsou tyto dvě nemocnice skutečně dominantní, ale máme tu ještě další dvě městské, které si své penzum práce také odvedou.