Život v první linii. Děsí mě chyby z únavy, popisuje boj s koronavirem zdravotní sestra z pražské nemocnice

Praha Enormní tlak, strach o život, nepohodlí, málo spánku. S tím vším se nyní potýkají tisíce lékařů, sester a dalších zdravotníků. Přestože narůstá počet nakažených z jejich řad, vzdávat se nehodlají.

„Vše jde rychle, nemáme čas na zbytečné úvahy coby kdyby,“ prozradila serveru Lidovky.cz sestra z jedné velké pražské nemocnice, která si nepřála být jmenována. „Největší strach mám z únavy a vypětí, protože právě kvůli tomu se nejvíc chybuje. To mě děsí. Pracujeme naplno, nepřipouštíme si radši celou krizovou situaci. Stres vypustíme, až to celé skončí,“ dodala.



Zdravotníkům se nákaza nevyhýbá 5. BŘEZNA Patrně první známý případ koronaviru u zdravotníka. Šlo o praktického lékaře z Prahy, který se vrátil ze severní Itálie. 13. BŘEZNA Nemocnice ve Frýdku-Místku na několik dnů ukončila provoz gynekologicko-porodnického oddělení kvůli nakažené zdravotnici z tohoto oddělení. 14. BŘEZNA Nákaza byla oznámena u lékaře urgentního oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci, který se vrátil z Řecka. Onemocnění bylo stejný den zjištěno u lékaře z nemocnice v Břeclavi , kde postupně přibyli další pozitivně testovaní – lékař a dvě sestry. 15. BŘEZNA Koronavirem se nakazila lékařka z polikliniky ve Strakonicích. 19. BŘEZNA Pozitivní test měly lékařka na chirurgii Vsetínské nemocnice a lékárnice Kroměřížské nemocnice. 21. BŘEZNA V Thomayerově nemocnici v Praze-Krči se nákaza potvrdila u čtyř sester, jedna v neděli zemřela. 23. BŘEZNA Na infekčním oddělení Nemocnice Prostějov byla potvrzena nákaza u několika zdravotníků. 24. BŘEZNA Nakažené mezi personálem zaznamenala pražská Nemocnice Na Bulovce. Včera počet nakažených zdravotníků stoupl na devět. 26. BŘEZNA Koronavirem se nakazil primář neurologie Uherskohradišťské nemocnice. 29. BŘEZNA Mezi nakaženými přibyl lékař brněnské Nemocnice Milosrdných bratří. Onemocnění Covid-19 se potvrdilo také u pěti zaměstnanců chebské nemocnice. 30. BŘEZNA Testy na koronavirus prokázaly onemocnění u chirurga táborské nemocnice. Zdroj: ČTK

Úmorná je podle této členky první linie boje proti koronavirovému řádění také práce v ochranném oděvu. „Je v něm hrozné horko, špatně se v tom dýchá, máme žízeň, ale radši moc nepijeme, protože nemůžeme na záchod. To by znamenalo velké zdržení,“ dodala s tím, že strach o svůj život přirozeně má, ale jako profesionálka s ním musí umět pracovat.

Přestože je záplava ochranných pomůcek pro řadu jejích kolegyň naprostou novinkou, pro samotnou práci jsou klíčové. Jedině tak mohou čelit nákaze tou nejagresivnější formou viru, která na ně na pracovišti útočí.

Ne všichni ale hlásí dostatek pomůcek. Na chabou ochranu si stěžovala zesnulá sestra z Thomayerovy nemocnice v Praze. Příčinu jejího skonu nicméně odhalí až pitva, včera se podle policie pracovalo s verzí náhlého úmrtí.

Podle dostupných informací sestra nezemřela na koronavirus, přestože se nakazila od pražského taxikáře, kterému byl nasazen minulý týden experimentální lék Remdesivir. Bližší informace však nemocnice ani ministerstvo zdravotnictví s ohledem na rodinu nesdělily.



Schází rutina

Správná manipulace s ochrannými prostředky je pro zdraví lékařů a sester klíčová. Proto je nezbytné jejich proškolování. „Nakažení lidé teď leží na pracovištích, kde s takovou ochranou neumějí dostatečně pracovat, nejsou na to proškoleni. Musejí si na to udělat čas, za všech okolností,“ řekl serveru Lidovky.cz infekcionista z pražské Bulovky Ladislav Machala. „Na infekčních odděleních jsme na práci v takovýchto podmínkách zvyklí, na jiných pracovištích ale nemají rutinu v používání ochranných prostředků,“ doplnil.

Zdravotní personál musí být podle Machaly zvláště ostražitý, protože je vystaven velké dávce viru a často je opakovaně infikován. A nákaza, která zdravotníkům v první linii hrozí, by mohla mít těžší průběh. „Masivnost infekční látky může hrát roli. Opakovaně to lidově řečeno schytávají. A to může mít vliv na průběh nemoci,“ vysvětlil. Stejně jako nemocnice musejí podle Machaly postupovat domovy pro seniory a podobná zařízení. „Za prvé musejí být zajištěny dokonalými ochrannými pomůckami, za druhé musejí opakovaně procházet intenzivním školením,“ shrnul.

Přestože nemocnice prohlašují, že personál kontinuálně proškolují, počet případů nákazy roste. Celkový počet zdravotníků, kteří v Česku koronavirem onemocněli, ke včerejšku podle ministerstva zdravotnictví činil 144, z toho 56 bylo lékařů, 54 zdravotních sester, pět laboratorních pracovníků a 29 členů zdravotnického personálu. Čísla ale mohla během noci růst.

Ne všichni se nakazili na pracovišti. Například střešovická Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) nemá ani jednoho zdravotníka, který by k nákaze přišel na její půdě. Pozitivních pacientů s nemocí Covid-19 přitom měla již bezmála tři desítky. „Školíme desítky lidí denně. Důležité je zejména správné vysvlékání ochranných oděvů a pomůcek,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí nemocnice Jitka Zinke.

Ztráta ostražitosti

Podle Petra Karmazína, který se v ÚVN věnuje bezpečnosti prostředí, dochází k nákaze personálu zdravotnických zařízení i kvůli špatné organizaci práce. Uvnitř nemocnice musejí existovat vnitřní bariéry, nesmějí se míchat lidé s nákazou či s podezřením s ostatními pacienty, ani zdravotnické směny a podobně. „Odvykli jsme si. Už dávno tu infekční choroby takového rozsahu nebyly. Nejsme tak ostražití a nedokážeme tu bariérovou bdělost provádět. Musíme se to všichni znova naučit,“ řekl pro Lidovky.cz.

Vedení většiny nemocnic si je vědomo, jak náročnou práci v těchto dnech jejich personál vykonává. Zdravotníkům pomáhá i přítomností psychologa na pracovišti či zřízením „školy“ pro děti zaměstnanců. Svou roli hrají i finanční odměny. „Samozřejmě koruna navíc se vždycky hodí. Ale pro peníze tuhle práci rozhodně nedělám,“ zdůraznila sestřička z první linie.