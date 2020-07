Zloděj na Jindřichohradecku při útěku před policií dostal nejspíše infarkt, resuscitace ho již nezachránila

Jindřichův Hradec Padesátiletý muž zemřel v noci na čtvrtek u Halámek na Jindřichohradecku poté, co se vloupal do obchodu a zadržela ho policie. Podle lékaře bylo pravděpodobnou příčinou úmrtí srdeční selhání, kriminalisté nařídili soudní pitvu. Na webu to v pátek uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

O vloupání do obchodu u Halámek dostali policisté informaci krátce po středeční půlnoci od bezpečnostní agentury, pachatele zastihli, jak se do prodejny vloupává výlohou. „Po výzvě začal muž utíkat do lesa, nesrozumitelně křičel a působil jako ovlivněn drogami. Policisté muže po chvíli doběhli a zadrželi. V tomto okamžiku muž upadl do bezvědomí," popsal mluvčí.

Policisté se snažili muže oživit, v resuscitaci pokračovali přivolaní zdravotničtí záchranáři. Muž ale zemřel. Policisté pak zjistili, že jde o člověka z řad uživatelů drog, doplnil Matzner.