Zmrazení platů ústavních činitelů na rok 2022 musíme projednat na mimořádné schůzi, uvedl šéf sněmovny

Praha Návrh zmrazit pro příští rok opětovně platy ústavních činitelů, se kterým přišel premiér Andrej Babiš (ANO), bude muset Sněmovna podle jejího předsedy Radka Vondráčka (ANO) projednat na mimořádné schůzi, aby byl do říjnových sněmovních voleb přijat. Vondráček to v neděli uvedl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Řádné schůze budou podle Vondráčka už jen v červenci a v září.

Parlament už loni rozhodl o tom, že platy zákonodárců, členů vlády, prezidenta či soudců zůstanou letos na loňské úrovni. Důvodem bylo snížení výdajů státu, které vzrostly v souvislosti s epidemií koronaviru.



Komunisté podle jejich předsedy Vojtěcha Filipa návrh podpoří, i když zmrazení platů ústavních činitelů má s ohledem na jejich počet spíše za symbolický a politický význam. „Jsme připraveni to podpořit, jakkoli to zcela jistě nevytrhne trn z paty v případě státního rozpočtu, nicméně je to asi důležitý signál,“ uvedl již minulý týden k návrhu také vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. Sněmovnou tak zákon zcela jistě bude přijat. Podporu v nedělní debatě nevyloučil ani předseda ODS Petr Fiala, i když Babišův návrh označil za líbivé předvolební gesto.

Senát, v němž má většinu opozice, loni letošní zmrazení platů umožnil. Pokud se zachová stejně i nyní, základní měsíční plat poslance a senátora zůstane i v příštím roce na úrovni 90 800 korun. Základní plat prezidenta bude i nadále činit 302 700 korun hrubého a premiéra 243 800 korun. Loni si platy ústavních činitelů vyžádaly 5,8 miliardy korun. Pro letošní rok na ně návrh rozpočtu počítal s částkou o 83 milionů korun nižší.

Pokud zmrazení nebude přijato, platy se příští rok zvýší nejméně o 5,9 procenta v důsledku loňské změny zákona, podle níž navazují na růst průměrné hrubé mzdy za celé hospodářství. Dosud se odvíjejí pouze od průměrných mezd v nepodnikatelské sféře.