Zraněných 40 lidí, z toho 13 těžce. Vyšetřování nehody v Brně může trvat měsíce

BRNO Vyšetřování pondělní nehody tramvaje a trolejbusu v centru Brna může podle policie trvat měsíce, vyslechnout bude třeba desítky svědků, řekl mluvčí policie David Chaloupka. Při nehodě v Křenové ulici se 40 lidí zranilo, z toho 13 těžce a středně těžce.

„Svědků je hodně, není to otázka několika dní, že by byli všichni vyslechnuti. Musí se to dělat i s ohledem na to, kdy mají čas. Jsou zde i svědci, kteří byli zraněni v hromadných dopravních prostředcích a musí se jim dopřát čas na zotavení,“ řekl Chaloupka. Vyšetřování takto velkých nehod může podle něj zabrat třeba i půl roku. Doplnil, že policisté si k tomu zvou i znalce z oboru dopravy.



Policie od počátku skládá prvotní informace, jak se nehoda stala, pracuje s verzemi. „Ale určitě nebudeme říkat, s jakými verzemi pracujeme, abychom od těch svědků zjistili co nejpřesněji, co zažili, aby to nebylo ovlivněno nějakým naším prohlášením,“ vysvětlil mluvčí.



Policejní mluvčí Pavel Šváb v pondělí řekl, že příčinou nehody může být od technické závady přes zdravotní indispozice řidiče až po chybu řidiče. Některá média spekulují o tom, že jednou z vyšetřovacích verzí je to, že se trolejbus vyhýbal ženě s kočárkem.

Klíčová svědectví policie získá od obou řidičů. „Jejich výslech ještě neproběhl, prvotní je, aby se dostali do stavu, aby výslechu byli schopni,“ uvedl Chaloupka.



Nehoda se stala před pondělní 14. hodinou a téměř na šest hodin zablokovala Křenovou ulici. Průjezdná byla kolem 19:30. V Brně se tvořily velké kolony jak v blízkosti nehody, tak na objízdných trasách. Vznikla škoda kolem dvou milionů korun.