Zůstanou Krkonoše zavřené i bez nouzového stavu? Hejtman Červíček s vyjádřením zatím čeká

Hradec Králové Zpřísněná omezení pohybu a dalších opatření v okrese Trutnov bude nutné dodržovat. Lépe lze ale zvládnout epidemii testováním, trasováním a urychlením očkování. Řekl to hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS). Vláda omezila kvůli šíření covidu-19 pohyb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov s účinností od půlnoci na pátek do konce nouzového stavu. Pokud ho sněmovna neprodlouží, bude končit už v neděli 14. února. K tomu se hejtman ve čtvrtek nevyjádřil.

„Počkejme na to, jaké bude rozhodnutí sněmovny,“ řekl hejtman Červíček. Nemá informace, že by se rozšíření uzávěry v příštích dnech mělo dotknout i dalších okresů v kraji. „Zvažovala se opatření také v okrese Náchod, ale nebyla přijata. Opakovaně říkám, že by jakékoli rozhodnutí mělo být odůvodněné, mělo by vycházet z nějakých podkladů, předpokládám, že ministerstvo zdravotnictví podle toho také rozhodlo,“ řekl Červíček.



Lidé podle nového vládního nařízení v nejvíce postižených okresech budou moci opouštět okresy jen kvůli práci, návštěvám lékaře nebo z dalších výjimečných důvodů. Kontrolovat to bude policie. Obyvatelé dotočených okresů také budou muset od pátku nosit minimálně chirurgické roušky nebo respirátory FFP2.

Policie bude podle hejtmana namátkou kontrolovat dodržování opatření na přístupových silnicích. „Situace v Královéhradeckém kraji je dlouhodobě nepříznivá a žádné opatření na tom nemění prakticky nic. V tuto chvíli nám nezbývá nic jiného než to respektovat a snažit se ve spolupráci všech složek, aby opatření byla zajištěna,“ řekl Červíček.

V České televizi hejtman řekl, že jej policejní prezident ujistil, že policie bude schopna zajistit kontrolu opatření. Předpokládá, že detaily se doladí ve čtvrtek.

Podle údajů ministerstva na Trutnovsku za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na 100 000 obyvatel zhruba 1092 případů, před týdnem podle tohoto propočtu zhruba 1142 případů. Lépe na tom byly v kraji z hlediska šíření covidu-19 okresy Hradec Králové, Náchod, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, kde za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na 100 000 obyvatel zhruba 824, 809, 687 a 676 případů. Před týdnem to bylo podle tohoto propočtu v okresech Náchod, Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou zhruba 859, 825, 667 a 567 případů, plyne z ministerských dat.