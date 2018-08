Dopadla na ČSSD personální krize? Na Litoměřicku ‚obětovala‘ senátora, vzdala tím boj o miliony

LITOMĚŘICE/PRAHA Není důležité vyhrát, ale bojovat ze všech sil. Známé coubertinovské heslo jako by nyní neplatilo pro ČSSD. V nadcházejících senátních volbách se sociální demokracie dobrovolně vzdala jednoho křesla v horní komoře parlamentu. Její senátor za Litoměřicko Hassan Mezian se rozhodl svou kariéru v horní komoře parlamentu uzavřít. Oranžoví místo na něj ‚nepostavili‘ nikoho, kdo by se pokusil mandát pro stranu uhájit. V České republice je to unikát.

„Chtěl bych se věnovat rodině a lékařské praxi. Funkci senátora nepovažuji za celoživotní,“ vysvětlil jedenasedmdesátiletý senátor Mezian, který sloužil jedno volební období. Jeho rozhodnutí vystavilo ČSSD do pozice, aby pro Litoměřicko našla ve svých řadách nového uchazeče o senátorskou sesli. Z okruhu sociálních demokratů však nevzešel nikdo, kdo by se do politického zápolení v tomto obvodu chtěl pustit.

Sociální demokracie se tak postarala o unikát. Je jedinou z tradičních stran, jež se místo obhajování senátorského křesla postu vzdala zcela bez boje. „Nejsem přesvědčený, že by to znamenalo, že by strana byla personálně vyprahlá,“ sdělil k tomu serveru Lidovky.cz předseda ČSSD v Ústeckém kraji Miroslav Andrt. „Vyhodnotili jsme si, že aspirovat tam na senátorskou funkci je za dané konstelace kontraproduktivní,“ dodal.

Mezian veřejně avizoval vůli uzavřít svou senátorskou misi už letos na jaře. Sociální demokracie tak měla dost času na to, aby ze svého středu vyslala do klání o Senát jiného straníka. Jenže nikdo takový se nenašel. V ČSSD v průběhu Mezianova senátorského působení nevyrostla osobnost, která by byla připravená ho v případě odchodu z politiky nahradit.

900 tisíc za senátora za ročně

Vedle toho se strana rozhodla na Litoměřicku soustředit všechny síly na komunální volby, jež se uskuteční také na podzim. Pokusem dobýt Senát by se prý vyčerpávala. „V komunální politice máme pár výrazných tváří. Ale jestli si ti lidé vyhodnotili, že je pro ně prioritní komunální úroveň, nezbývá než to respektovat. Ale to neznamená, že se z naší základny v dalších letech pro parlamentní úroveň nikdo nevygeneruje,“ uvažuje Andrt.

Rozhodnutí ČSSD dobrovolně věnovat senátorský post na Litoměřicku soupeřům má i ekonomický aspekt. Připravila se o šanci přisypat peníze do stranické pokladny. Stát ročně vyplácí partajím za jednoho senátora 900 tisíc korun, v průběhu volebního období tak člen horní komory parlamentu vynese straně přes pět milionů korun. ČSSD je přitom v situaci, kdy kvůli prohranému sporu s advokátem Altnerem otáčí každou korunu.

Navzdory tvrzení předsedy Andrta sociolog a politolog Daniel Kunštát upozorňuje, že vyklizení pozic na Litoměřicku právě než nic jiného než personální krizi v ČSSD neznačí. „Je to evidentní i z jiných náznaků. V posledních letech velmi dramaticky poklesl počet straníků u obou klasických kdysi velkých stran (ČSSD a ODS). Byly doby, kdy měly téměř dvojnásobek členů,“ uvedl pro Lidovky.cz Kunštát.



V nejsilnější personální kondici je KSČM

Z 27 obvodů nepostaví ČSSD kandidáta ve čtyřech. V případě Opavska ale zasáhla vyšší moc, jelikož stávající senátor Vladimír Plaček byl připravený svůj mandát obhajovat, ale po odevzdání kandidátní listiny zemřel. Celkem se ve volbách hraje o třináct křesel, na nichž zatím sedí senátoři za sociální demokracii. Je to nejvíc ze všech. ODS nebude mít vlastního uchazeče v deseti obvodech, ale v šesti z nich jde do boje alespoň aspirant s její podporou. Platí to i pro Prahu 12, kde je dosud senátorem člen ODS Tomáš Grulich.

„Takové rozhodnutí může být taktické, aby pravicová část spektra netříštila síly, proto si navzájem podpoří své kandidáty,“ podotkl politolog Kunštát. Ze tří dlouhodobě nejvlivnějších tradičních stran prokázala při pohledu na obsazení kandidátek nejsilnější personální kondici KSČM. Svého člověka nasadí ve všech volebních okrscích, v nichž je senátní křeslo k mání.

Nejsilnějšímu politickému subjektu v zemi, hnutí ANO, schází kandidáti v pěti obvodech. Takové skóre může vycházet z toho, že hnutí coby stále ještě relativně nový politický hráč nemá dobudovanou stranickou strukturu. Svou roli ale může hrát i to, že ANO nepřikládá horní komoře parlamentu takovou váhu. Šéf hnutí Andrej Babiš o Senátu v minulosti mluvil s despektem. „Senát je de facto zbytečný, zpomaluje legislativní proces,“ řekl třeba předloni.