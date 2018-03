Dopis papeži coby polibek smrti Dukovi? Zeman se držel zpět, napsal ho jako civilní osoba

PRAHA Je zcela výjimečné, když člověk v pozici hlavy státu sepíše papeži dopis na podporu nejvyššího církevního představitele své země. Přesně takový list ale odeslal do Vatikánu český prezident Miloš Zeman. Dokládá v něm osobnostní kvality arcibiskupa Dominika Duky, o jehož dalším setrvání ve funkci bude papež František letos rozhodovat. Podle zjištění serveru Lidovky.cz psaní postrádá oficiální náležitosti, Zeman ho sestavil jako soukromá osoba.

„Jmenování nebo odvolávání biskupů je hluboce vnitřní záležitostí církve a svrchované právo papeže. Vměšování, ať vnitrocírkevních, natož vněcírkevních elementů, je naprosto nestandardní, na to ve Vatikánu nikdo nečeká,“ glosoval pro server Lidovky.cz proděkan Katolické teologické fakulty při Univerzitě Karlově Benedikt Tomáš Mohelník situaci, kdy prezident píše papeži v tak delikátní souvislosti.

Zemanův list je protiakcí dopisu, jenž odešel ke Svatému stolci o pár týdnů dříve. Skupina několika desítek českých katolíků v něm apelovala na papeže Františka, aby velmi zvážil prodloužení Dukova mandátu po dovršení jeho 75. narozenin. Hlavě české katolické církve v něm třeba vyčítali příklon ke světské moci. Prezident Zeman obratem avizoval, že ve svém psaní se u Jeho Svatosti naopak zasadí o pokračování Duky ve funkci.

Tón jeho listu je však daleko umírněnější, než jak ho předznamenával. O dalším setrvání Duky v úřadu není ani slovo, Zeman v něm jen předestírá přednosti primase českého. „Do dnešní doby se oprávněně těší v široké společnosti pověsti vysoce morální osobnosti a neochvějného bojovníka za pravdu,“ stojí mimo jiné dopise, jehož znění se objevilo uplynulý čtvrtek na webu Pražského hradu.

‚Dopis může být jen kontraproduktivní‘

Prezident si podle všeho uvědomil, že není jeho úlohou mluvit Vatikánu do rozhodování o osudu církevních hodnostářů a že Svatý stolec je na takové zásahy do své autonomie mimořádně citlivý. Odpovídá tomu i fakt, že dopis podle zjištění serveru Lidovky.cz nenese žádné oficiální znaky. Je psaný na čistém papíře, chybí hlavička prezidentské kanceláře a Zeman ke svému podpisu nepřidal poznámku o zastávaném prezidentském postu.

„Protože je to z hlediska Vatikánu nejvhodnější forma,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz zmíněný postup hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Na druhou stranu je vysoce pravděpodobné, že papežský stolec má povědomí o aktuální politické pozici Miloše Zemana. Teolog, vysokoškolský pedagog a prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík tak vznáší otázku, zda psaní naopak Dukovi nepřitíží. V tomto ohledu zmínil sousloví polibek smrti.

„Svatý stolec se nyní může zajímat, co byly ty námitky, které byly proti kardinálovi v předchozím dopise. A jestliže to byly námitky, že je příliš spojen se světskou mocí, tak tento dopis to potvrzuje. Může to mít jedině kontraproduktivní účinek,“ řekl serveru Lidovky.cz Halík. Oba dopisy určené papeži Františkovi mají však především symbolický význam, Vatikán bude brát při rozhodování v úvahu úplné jiné aspekty.

Boj o Dukův odkaz u české veřejnosti

Svou roli třeba sehraje dopis, v němž arcibiskup Duka papeži oznámí svou rezignaci. Církevní kodex to tak v případě dosažení 75 let předepisuje, český primas oslaví narozeniny v dubnu. V psaní ryze osobní povahy například může sdělit, do jaké míry se cítí v kondici a schopný na své pozici pokračovat. Vatikán se pak může sám obrátit na osobnosti uvnitř či mimo církev s prosbou o reference na arcibiskupa.

Skončí Duka? Pokud sám arcibiskup Dominik Duka nenapíše papeži, že je unavený a není v jeho silách pokračovat, a současně netrpí vážnými zdravotními problémy, je velmi pravděpodobné, že mu papež František jeho mandát prodlouží.

„Myslím, že by bylo i vhodnější, aby papež kardinálu Dukovi mandát prodloužil, protože s výjimkou Tomáše Holuba (plzeňského biskupa) nevidím výraznou osobnost, která by na pražský stolec mohla usednout,“ řekl už dříve církevní historik Jaroslav Šebek.

„Rozhodnutí papeže bude především vycházet z dlouhodobé zkušenosti, kterou s jeho eminencí udělal při výkonu funkce arcibiskupa,“ přiblížil serveru Lidovky.cz hlavní kritérium český velvyslanec při Svatém stolci Pavel Vošalík. Byl to právě jeho úřad, jenž dopis od prezidenta Zemana obdržel a který ho papeži zprostředkuje. Učiní tak však bez oficiální nóty, aby ctil civilní rozměr komunikace.

Na postupu prezidenta také zaujme, že řádky určené hlavě katolické církve zveřejnil. Proděkan katolické fakulty Mohelník upozorňuje, že Zemanův dopis v první řadě promlouvá k někomu jinému. „Spíše chce vyvolat nějakou debatu u nás. Kdyby chtěl, aby to diplomaticky působilo, tak to podle mého soudu nemůže zveřejnit,“ uvedl. Prezident tím tak svádí především boj o odkaz kardinály Duky u české veřejnosti.