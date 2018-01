Drahošův tým rozhodne, jak naloží s billboardy od Horáčka

PRAHA Tým prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše bude v neděli odpoledne připravovat plán pokračování kampaně. Do druhého kola voleb zbývají dva týdny, během nichž chce Drahoš vyjet do českých měst, řekl to ve vysílání stanic Českého rozhlasu Radiožurnál a Plus. Na nedělní poradě se zřejmě rozhodne například o tom, jak se využijí místa pro billboardy, které Drahošovi nabídl textař Michal Horáček.

Drahoš očekává, že dva týdny zbývající do druhého kola voleb, v němž se rozhodne mezi jím a současnou hlavou státou Milošem Zemanem, budou hektické. „Bude to kombinace výjezdů a rozhovorů v médiích,“ přiblížil Drahoš své plány. Již v sobotu řekl, že chce vyjet za voliči mimo Prahu. Přesný plán svých cest zatím nemá. „Určitě nestihnu objet všechna města,“ poznamenal.

Praha byla jediným velkým městem, kde Drahoš Zemana porazil. Ve všech ostatních postoupil současný prezident do druhého kola voleb z prvního místa. V neděli také podle Drahoše padne rozhodnutí, jak se využijí plochy pro billboardy, které využíval neúspěšný prezidentský kandidát Michal Horáček. Textař a podnikatel, který skončil na čtvrtém místě, je Drahošovi nabídl v sobotu a vyjádřil mu svou podporu. Drahoše do druhého kola podpořili také další konkurenti z voleb, lékař Marek Hilšer a diplomat Pavel Fischer.



Horáčkův i Hilšerův tým se poradí, jak pomoci Drahošovi

Horáček i Hilšer přišli v sobotu Drahošovi osobně pogratulovat do jeho volebního štábu. Drahoš v neděli dodal, že týmy obou protikandidátů se zapojí i do plánování jeho kampaně. „Všechny tři týmy se domlouvají, co by se ještě dalo podniknout,“ řekl vědec. Svou šanci zvítězit Drahoš vidí jako reálnou. Předpokládal, že současný prezident získá v prvním kole voleb větší náskok.

Zemana volilo 38,5 procenta voličů, Drahoše 26,6. Pokud by Drahoše ve druhém kole voleb podpořili všichni, kdo v prvním kole volili trojici kandidátů Horáček, Fischer a Hilšer, patrně by Zemana porazil. „Součty by mohly navádět k optimismu, ale vím, že v politice aritmetika tak úplně neplatí,“ míní Drahoš. „Nijak bych se tím neopájel,“ dodal.



Druhé kolo voleb se bude konat 26. a 27. ledna. Zeman a Drahoš se před ním zřejmě poprvé střetnou také v předvolební debatě. Současný prezident se před prvním kolem odmítal účastnit diskusí s protikandidáty. V sobotu oznámil, že s Drahošem do debaty půjde. Také nedělní pořad v Českém rozhlase byl plánován jako debata Zemana a Drahoše. Prezident Zeman se však odmítl dostavit, informoval moderátor Jan Pokorný.