Dřív se lidé za elektrokolo styděli, dnes je v módě

BRNO Zatímco ještě před pár lety se mnozí lidé styděli koupit si elektrokolo, protože by dali najevo, že už jejich fyzická kondice není na takové výši, dnes už je naopak elektrokolo v módě. Podle Miroslava Skokana, který je jednatelem firmy Elektrosport, se změnilo jak myšlení lidí, tak samotná elektrokola.

Dříve nebyla designově příliš hezká, dnes jsou na stejné úrovni jako ta klasická a na cykloveletrhu ve Friedrichshafenu byla naposledy už téměř třetina kol s elektromotorem, řekl Skokan v rozhovoru pro.



Firmu, která provozuje velkoobchod s elektrokoly a má v Brně i maloobchod, zakládal s kamarádem v roce 2014. Podle Skokana se prodeje za tu dobu zvedly několikanásobně. Mezi nejčastější zákazníky patří lidé nad 50 let či lidé s nějakým zdravotním nebo výkonnostním handicapem, kteří chtějí pokračovat v aktivním životě. „Často jde o ty, kteří jezdí ve skupině a chtějí kamarádům stačit. Dnes už jsou v nabídce i kvalitní sportovní elektrokola,“ řekl Skokan. Zajímavé a úsměvné podle něj je také to, když si přijde koupit elektrokolo žena, která chce stačit svému partnerovi. „Obvykle dva týdny poté si jde kolo koupit i pán, protože se role prohodí a žena čeká na muže,“ poznamenal Skokan.



S elektrokoly začal blíže pracovat již v roce 2008, kdy se jeho kamarád věnoval klasickým kolům a on elektrice a elektronice. „Doteď například dělám různé systémy pro ovládání sanitních vozidel a jelikož jsem tíhl k cyklistice, dali jsme se dohromady. Částečně se podílíme i na vývoji řídicího softwaru elektrokol,“ řekl Skokan. Kolo dnes totiž s sebou de facto vozí malý počítač, který se dá programovat. Zároveň značková kola disponují autodiagnostikou, takže je poměrně jednoduché zjistit a opravit problém v elektronice.

Baterie v posledních dvou letech už nezaznamenávají příliš dramatický vývoj, ale jen se postupně zvyšuje kapacita. „Pořád jsou poměrně velké a těžké. Tak nějak se čeká na novou technologii,“ řekl Skokan. Průměrně dnes kolo váží okolo 22 kilogramů a kapacita baterie je 12 až 16 ampérhodin.

Velkým producentem klasických kol i elektrokol stále zůstává Čína, zpravidla jde však o skládačku řady komponentů, které nemají jednoho výrobce. „V Číně každopádně dostanete takovou kvalitu, jakou si zaplatíte. Vývoj softwaru si dělají i některé další české firmy. Do Česka se u některých firem v posledních letech přesunula i vlastní výroba“ uvedl Skokan.

Citová vazba

Přestože elektrokola urazila ve vývoji značný kus cesty, zůstává v Česku stále hodně lidí, kteří si elektrokolo raději nechají udělat ze svého klasického. „Je to zhruba třetina našich zákazníků. Lidé se neradi loučí s něčím, na co jsou zvyklí,“ uvedl Skokan.



S rozvojem elektrokol by se zdálo, že by se měla výrazněji rozvíjet i cyklodoprava, což se však neděje. „Lidé určitě chtějí jezdit po městě na kole, ale záleží na infrastruktuře, která není na bezpečnou cyklistiku zcela připravena. I když je znát ze strany měst a obcí jistá snaha, proti západním zemím jsme na tom stále poměrně špatně a máme co dohánět,“ uvedl Skokan.