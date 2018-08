Družky zabitých vojáků nemají stejný nárok na kompenzace jako manželky. Ať je odškodnění širší, říkají poslanci

PRAHA Solidarita Čechů s blízkými nedávno padlé trojice českých vojáků má aktuální hodnotu více než 8 milionů korun. Cifra bude nepochybně stoupat, sbírka běží až do konce srpna. V souvislosti s úlohou státu při odškodnění pozůstalých se ale objevila otázka, zda je zákon ohleduplný ke všem. Někteří poslanci jsou přesvědčení, že legislativa není dostatečná a odškodnění chtějí rozšířit na všechny partnery a partnerky vojáků a vojaček, nejen na manželky a manžele.

„Věřím tomu, že těm nejbližším, a je jedno, jestli jsou spolu v manželství, nebo ne, přináší tragédie problémy. Navíc těch případů přibývá, kdy třeba spolu pár jenom žije. Je to námět pro nás politiky se nad tím zamyslet,“ uvedl několik dní po tragické smrti trojice příslušníků české armády při misi v Afghánistánu první muž Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Reagoval tím na výzvu moderátora, aby glosoval skutečnost, že zákon při kompenzaci za ztrátu života v poli nemyslí na rozdíl od manželů a manželek na svobodné partnery padlých. Po Kamilu Benešovi zůstala choť a několikaměsíční syn. Martin Marcin a Patrik Štěpánek takové závazky neměli. Podle dostupných informací nežili ani v žádném dlouhodobém partnerském vztahu.

Někteří politici otřesení ztrátou trojice českých vojáků nyní uvažují, zda legislativa upravující bolestné nezaslouží aktualizaci. Podle nich nebere v potaz všechny, které násilná smrt jejich blízkého ve službách armády zasáhne. Zákonodárci chtějí do budoucna předejít situaci, že se přítelkyně či přítel zabitého příslušníka ozbrojených sil ocitne bez podpory státu.

‚Nezáleží na druhu svazku s vojákem‘

„Nezáleží přeci na tom, jestli jde o manželský svazek nebo nesezdané soužití. Klub ČSSD podpoří změnu právní úpravy v uvedeném smyslu. Jako nejvhodnější se mi proto jeví dohoda napříč politickými kluby. Jsem připraven iniciovat jednání o takové dohodě,“ uvedl pro server Lidovky.cz předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Totožně mluví i poslankyně z TOP 09 Markéta-Pekarová Adamová.

ODS je připravena se o případných změnách v zákonu bavit. „Nebráníme se diskusi nad konkrétním návrhem, předpokládám vypracovaným ministerstvem obrany,“ uvedla pro server Lidovky.cz expertka strany na bezpečnost Jana Černochová. Úpravu legislativy by ráda viděla Česká pirátská strana, ta by odškodnění nechala vyplácet partnerovi či partnerce zabitého bez ohledu na druh jejich svazku.

Pieta za padlé vojáky na zahraničních misích.

„Piráti stávající právní úpravu považují za nešťastnou. Měla by být provedena změna v zákoně, kde navrhujeme přiznat výsluhu pro manžela/manželku či druha/družku dle odsloužených let za smrt ve službě,“ sdělil serveru Lidovky.cz pirátský poslanec Jan Lipavský. „Pokud voják v době úmrtí ještě neodsloužil požadovaných 15 let, bude bráno, jako by je odsloužil,“ dodal.

Mimořádné odškodnění ve výši 366 tisíc korun

Kompenzace přiznávané blízkým vojáků připravených o život podléhají zákonu o vojácích z povolání. Legislativa zná několik druhů náhrady. Jeden z nich se přitom vztahuje i na partnery, kteří s armádním příslušníkem nebyli spojení zákonným svazkem. Tato možnost platí teprve krátce, poslanci pro ni zvedli ruku v loňském roce.

Jenomže dotyčný/á musí splňovat podmínku. „Partnerovi či partnerce zemřelého vojáka lze přiznat náhradu nákladů na výživu pozůstalých, pokud jim zemřelý voják výživu poskytoval,“ upozornil server Lidovky.cz mluvčí Generálního štábu Armády České republiky Jindřich Plescher. S takovým druhem/družkou se stát vyrovná ještě dalším způsobem. „Dále jim náleží jednorázové mimořádné odškodnění ve výši třicetinásobku minimální mzdy, tedy částka ve výši 366 tisíc korun,“ dodal Plescher.

„K druhovi/družce se jako k osobě posuzované přihlíží, žije-li s vojákem nepřetržitě alespoň tři měsíce bezprostředně předcházejících dni úmrtí vojáka, a je-li po tuto dobu přihlášen/a na adrese vojáka k trvalému pobytu,“ uvedl pro Lidovky.cz Petr Sýkora z ministerstva obrany, na jaké partnery a partnerky bere stát v současnosti ohled. Ze slov zmíněných poslanců však plyne, že uvedená pravidla chtějí rozvolnit.

Kompenzacemi stát vyjadřuje především vděčnost za to, že příslušníci armádních složek nasadili své životy za obranu jeho zájmů. Vyrovnání se s jejich pozůstalými v podání ministerstva obrany má několik podob. Aktuálně resort rozlišuje pět druhů kompenzace. Jde o náhradu nákladů na pohřeb, náhradu nákladů na výživu pozůstalých, jednorázové odškodnění, jednorázové mimořádné odškodnění a úmrtné.

Celkovou částku pro rodiny padlých resort tají

Mezi kolik blízkých a v jaké částce rozdělí stát peníze v tragickém příběhu Kamila Beneše, Martina Marcina a Patrika Štěpánka, ministerstvo s ohledem na citlivost případu neprozradilo.

Exploze v Čárikáru Kamil Beneš, Martin Marcin a Patrik Štěpánek padli 5. srpna ve městě Čárikár v afghánské provincii Bagrám. Zemřeli při pěší hlídce po útoku sebevražedného atentátníka, který se v jejich blízkosti odpálil.

Spolu s nimi postupovali v patrole dva afghánští a jeden americký voják, explozi bezprostředně přežili s těžkými zraněními. Už druhý den po smrti Beneše, Marcina a Štěpánka vyhlásil Vojenský fond solidarity ve prospěch jejich blízkých sbírku, který potrvá do konce měsíce (více zde).

Resort však ujišťuje o maximální pozornosti věnované jejich rodinám. „Přestože žádné odškodnění nemůže jakkoliv ztrátu otce či syna nahradit, určitě platí, že ministerstvo a armáda pro pozůstalé udělá vše, co bude možné,“ upozornil mluvčí Sýkora.

Resort má své důvody, proč lpí na diskrétnosti. Zveřejnění částky by mohlo v nejbližším okolí odškodněných způsobit zlou krev. „Máme nesmírně smutné případy, kdy se dokonce maminka jednoho vojáka musela odstěhovat z vesnice kvůli tomu, jaké peklo jí dělali lidé, protože jí ty peníze záviděli,“ uvedl pro Lidovky.cz šéf odboru válečných veteránů ministerstva obrany Eduard Stehlík.

Poslanci s inciativou ministerstva obrany směřující ke změně zákona, jenž by možnost odškodnění rozšířila, podle všeho počítat nemohou. „Rodinné a další osobní poměry osob jsou zásadní nejen pro odškodnění pozůstalých podle zákona o vojácích z povolání, ale procházejí napříč celým právním pořádkem České republiky. Je tedy obtížné předpokládat, že by bylo možné v případě zákona o vojácích z povolání činit zvláštní výjimky,“ upozorňuje resort.