Duel na ostří nože: mentor Zeman Drahoše ironicky školil. Prezident působil i popuzeně

Očima politologa Pavla Šaradína Jak působila debata

„Myslím si, že Prima to vůbec nezvládla. Zvolila formát, který nám v souhrnu dal součet monologů. To, že moderátor neumí vést souhrnou debatu, se ukázalo na Nově a Prima to potvrdila.” Kdo vyhrál

„Pokud se to na to díval někdo nerozhodný, tak musí být rozpačitý. Možná za to ani nemůžou oba dva účinkující, ale publikum, které celou debatu přerušovalo. Kdo má rád Miloše Zemana, tak byl spokojený. Kdo ho nemá rád, byl také spokojený. Myslím, že Jiří Drahoš byl nervóznější. Miloš Zeman, který si několikrát vzal neurvale slovo, se ho snažil od počátku dostat pod tlak. Snažil se té debatě dominovat, ale Jiřímu Drahošovi se podařilo několikrát velmi dobře odpovědět a Miloše Zemana srazit. Výrazný moment

„Co bylo pozitivní, že někdo poprvé za posledních pět let hovořil s Milošem Zemanem na rovinu. A pokud on se mýlil, tak Jiří Drahoš mu to připomínal. To bylo něco, co mi asi utkvělo v hlavě. Miloš Zeman se snažil hovořit jednoduše a takovým způsobem, aby byl srozumitelný a zacílil co nejvíc na Jiřího Drahoše.” Co čekat do další debaty

„Oba dva se budou soustředit na čtvrteční debatu, která bude, doufám, o několik úrovní věcnější než byla tato. Tak nějak se také čeká, že lidé, co dělají kampaň Miloši Zemanovi, budou pokračovat v negativní kampani proti Jiřímu Drahošovi.“