Dva roky po referendu. V Londýně žádaly nové hlasování o brexitu desetitisíce lidí

LONDÝN Desetitisíce odpůrců odchodu Británie z Evropské unie se v sobotu sešly v centru Londýna. Dva roky po referendu, v němž zvítězili zastánci brexitu, demonstranti na pochodu požadovali vypsání nového lidového hlasování. Ministr zahraničí Boris Johnson v sobotu premiérku Theresu Mayovou naopak vyzval, aby prosadila „úplný britský brexit“.

Podle organizátorů se akce zúčastnilo na 100 000 lidí, úřady oficiální počty nevydaly, média odhadla účast na desítky tisíc osob. Cílem pochodu odpůrců brexitu byl britský parlament, před kterým hodlají vyzvat vládu premiérky Mayové, aby umožnila Britům znovu hlasovat o budoucnosti země. Organizátorem akce je skupina People’s Vote, podle které není „brexit hotovou věcí“, a je proto třeba, aby lidé, kteří s ním nesouhlasí, dali najevo svůj názor.



„Všechno, co máme dva roky poté, jsou porušené sliby, ekonomika, která již pociťuje tlaky brexitu a vláda paralyzovaná vnitřními spory,“ řekl podle agentury AP jeden z organizátorů akce James McGory s tím, že vláda nedodržela sliby které dal zemi předchozí konzervativní kabinet před referendem.

Protestního pochodu se zúčastnila také řada politiků opozičních labouristů, liberálních demokratů, ale i někteří konzervativci. Podle AP k demonstrantům promluvil mimo jiné předseda liberálních demokratů Vince Cable. Pochod v sobotu uspořádali rovněž zastánci brexitu, podle médií však byl počet jeho účastníků řádově nižší. Stoupenci odluky od EU u příležitosti výročí referenda z 23. června 2016, ve kterém se 51,9 procenta hlasujících vyslovilo pro odchod Británie z evropského bloku, vyzvali premiérku Mayovou, aby odchod z EU prosadila.

‚Žádná dohoda je lepší než špatná dohoda‘

Ministr zahraničí Boris Johnson, jedna z hlavních tváří zastánců odchodu Británie z EU, v příspěvku v bulvárním listu The Sun napsal, že by Mayová měla zajistit „úplný britský brexit“ a nikoli takový, který by připomínal toaletní papír, tedy „měkký, poddajný a zdánlivě nekonečně dlouhý“.

Ministr obchodu Liam Fox a ministr pro brexit David Davis zdůraznili, že odchod z unie bez dohody nadále zůstává jednou z možností. Podle Foxe by to EU neměla vnímat jako blafování. „Žádná dohoda je lepší než špatná dohoda,“ řekl ministr obchodu BBC.

Podle zákona, který tento týden schválil britský parlament, by k odchodu Británie z EU mělo dojít 29. března příštího roku. Spor o podobu budoucích vztahů s unií rozděluje britskou společnost, ale i samotnou vládu premiérky Mayové.