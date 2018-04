ERFTEMEIJER: Deadline. Kudy mi protekla skutečnost? Mezi prsty?

Je pozdě. Asi jsem s tím měl něco dělat mnohem dřív. Teď dobíhám, co nejde doběhnout a sám sobě vyčítám, co měl jsem už dávno nechat za sebou. Zas a znova. Snažím se usnout, ale myšlenky to nedovolují. Jen otevřu oči a pronásleduje mě to. Co jsem s tím mohl/měl udělat před tím? Kudy mi ta skutečnost protekla? Mezi prsty? …

Je těžký dohnat, co uteče mi, pokud se člověk nehodlá probrat, anebo není z Keni.*



Mladí a neklidní Jsou mladí, talentovaní a mají kuráž. Navíc mají nadhled a chuť podělit se o střípky svých životů s ostatními. To vše spojuje herce Tomáše Dianišku, Ondřeje Brett a jejich kolegyně Terezu Dočkalovou a Petru Nevačilovou. V novém seriálu serveru Lidovky.cz můžete sledovat jejich kariéru a zážitky. Jak žijí mladí čeští herci?



Probíhá první půlka představení Protest/Rest. Sedím v zákulisí a píšu blog.



Dole ve studiu Švandova divadla vede Tomáš Pavelka coby Ferdinand Vaněk dialog s Bobem Jaśkowem, představitelem Staňka. Polemizují o tom, kdy je vhodné zasahovat do běhu světa kolem sebe a kdy je lepší se neangažovat. Kdy můj hlas pod nějakou peticí prospěje celku a kdy „zbytečně ohrožuji“ sebe, své blízké a svou pozici ve společnosti. Přeci tím, že připojím svůj podpis mezi skupinu lidí, kterou už vláda ani většinová společnost neposlouchá, protože je považuje za notorické aktivisty, nikomu neprospěju. Na protesty a petice tu přeci máme profíky, kteří se v tom vyznají. Není lepší zůstat oficiálně nestranný a pokusit se o nějaké ty intervence spíše ze zákulisí? Nejlepší pro všechny bude, když to nepodepíšu.

Do čeho všeho se člověk dovede zaplést, aby se nakonec ničemu nepostavil.

Jde přeci jen o praktické uvažování. No ne? Nic osobního. Pro dobro všech.

Stejně je neděle i když je třeba středa,

člověk se občas překvapí kam se chodí hledat.*

Celý život jsem tak trochu po deadlinu. Vždy pozdě s domácím úkolem. Pozdě ve škole. Pozdě na hodině. Pozdě doma ze školy. Pozdě na tréninku.

Noční můra, pozdě na představení. Jednou. Stačilo. Pozdě na sraz. Pozdě odevzdávám blog. A pokaždé si říkám, že to bylo naposled. Pozdě, ale přece.

Narodit se po deadlinu. Jde prošvihnout svůj poslední deadline?

Jacob Erftemeijer Jacob Erftemeijer Narodil se 20. července 1989 v Nijmegen (Nizozemské království). Vystudoval herectví na Pražské konzervatoři pod vedením Jany Preissové a Jaroslava Satoranského. V roce 2011 započal studium herectví na katedře činoherního divadla DAMU pod vedením Miroslavy Pleštilové, Milana Schejbala a Michala Pavlaty. Během studií na konzervatoři a DAMU hostoval v mnoha divadelních společnostech, v Divadle na Vinohradech, Národním divadle Moravskoslezském divadle, či v divadle Semafor. Sám se při studiích na DAMU začal zabývat režií a vytvořil se svými spolužáky inscenaci "Some Voices" podle textu Joe Penhalla. Podílel se na vzniku mnoha inscenací, ať už jako dramaturg či jako autor hudby. Mimo divadlo se zajímá o hudbu a sám ji aktivně provozuje. Při studiích založil se svými spolužáky ZEA Luxurians Trio, kde působí jako DJ. Členem souboru Švandova divadla je od roku 2015.

Koukám kolem sebe, na zprávy, zprávy z různých kanálů, koukám na narvaný Václavák na vlastní oči. Mám lehkou obavu, že si to samé budu říkat s jiným pozadím…



Je pozdě. Asi jsme s tím měli něco dělat mnohem dřív.

Teď dobíháme, co nejde doběhnout..Zas a znova.

Snažím se usnout, ale myšlenky to nedovolují.

Jen otevřu oči a pronásleduje mě to.

Co jsem s tím mohl/měl udělat před tím?

Kudy mi ta skutečnost protekla?

Mezi prsty? …

.. ještěže je ve vzduchu cítit přicházející jaro.

A snad už není po deadlinu.

A že toho je až běda,

a stíhat se moc nedá,

při Poslední večeři

dojídat zbytky od oběda.*