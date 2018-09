‚EU potřebuje efektivnější ochranu.‘ Juncker oznámil záměr zvýšit počty pohraniční stráže EU na 10 000

Co dalšího Juncker ve svém projevu před europarlamentem řekl EU musí vystupovat jednotně, pak dokáže prosadit své zájmy, řekl v europarlamentu šéf komise Juncker, připomněl svou dohodu s prezidentem USA Trumpem. Evropa musí být silným globálním hráčem, řekl v europarlamentu šéf Evropské komise Juncker. V mezinárodních vztazích musí být suverénní.

Pokud chtějí státy EU zachovat schengenský prostor, musí se dohodnout na míře vzájemné solidarity v migrační problematice, upozornil v EP Juncker.

Evropa musí daleko více investovat do vztahů s Afrikou, řekl EP šéf komise Juncker. Afrika nepotřebuje charitu, ale skutečné rovnocenné partnerství.

Británie bude pro EU vždy velmi blízký partner, řekl v EP šéf komise Juncker. Uvítal návrhy premiérky Mayové, EU chce dosáhnout dohody o brexitu.

Juncker v EP zopakoval, že o podobě dlouhodobého rozpočtu EU pro roky 2021 až 2027 by mělo být rozhodnuto před eurovolbami, tedy do května 2019.

Vývoj ve světě ukázal potřebu prohloubit měnovou unii, řekl v EP šéf komise Juncker. Komise také do konce roku navrhne posílení mezinárodní role eura.

Evropská komise chce, aby se v EU v otázkách zahraniční politiky či o daních hlasovalo kvalifikovanou většinou a ne jednomyslně, oznámil Juncker.

Evropská komise navrhne pravidla k lepší ochraně voleb v EU před zásahy cizích zemí či soukromých subjektů, řekl Juncker v projevu před EP