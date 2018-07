Chovance čeká výslech kvůli aféře v rozvědce. Exministra se chtějí vyšetřovatelé ptát na stamiliony

Praha Jde zřejmě o nejdelikátnější případ, který v současnosti rozplétá tuzemská justice. Vyšetřovatele zajímá, za jakých okolností tajná služba – Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) – nakoupila šest odposlouchávacích zařízení známých jako Agáta, a­ proč investovala do soukromé firmy CyberGym Europe.

V kauze by měl přitom vypovídat i bývalý ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Mlčenlivosti jej pro tyto účely zbavil podle dvou na sobě nezávislých zdrojů LN jeho nástupce Lubomír Metnar (za ANO). Šlo o jedno z­ posledních rozhodnutí, které ve funkci učinil.

Případ provází přísné utajení, což potvrzuje i šéfka vrchních pražských žalobců, kteří jej dozorují. „Platí, že úkony trestního řízení nekomentujeme,“ uvedla včera Lenka Bradáčová. Sám Metnar na dotazy LN nereagoval.

Rozvědka spadá pod ministerstvo vnitra i do jeho rozpočtové kapitoly. Metnar, který v nynějším kabinetu přesedlal na post ministra obrany, v lednu nařídil její hloubkový audit. Následovalo trestní oznámení kvůli údajně nehospodárnému nakládání s prostředky ve výši až tři čtvrtě miliardy korun. V květnu pak Metnar postavil ředitele tajné služby Jiřího Šaška mimo službu.



Exministr Chovanec, který Šaška do funkce navrhl, ale tvrdí, že za hospodaření rozvědky nenese odpovědnost. „O tom, co pan ministr podepisuje (zproštění mlčenlivosti – pozn. red.), informaci nemám. Ale je mi známo, že žádný český ministr vnitra nemá ze zákona právo řídit ani kontrolovat hospodaření ÚZSI,“ napsal LN Chovanec.

V zákoně o tajných službách je nicméně uvedeno, že šéf ÚZSI odpovídá ministrovi vnitra. „Kdyby se o to ministr zajímal, musela by mu rozvědka říci, na co peníze potřebuje. Fakticky patří pod ministerstvo vnitra,“ říká bývalý šéf tajné služby Karel Randák.