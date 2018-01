Prezidentský duel vyhrála Witowská. Drahoš prohrál hned na začátku, míní odborníci

PRAHA Prezidentští kandidáti Miloš Zeman a Jiří Drahoš mají za sebou druhou a zároveň závěrečnou televizní debatu. Diskuzi, která podle hodnocení odborníků na politologii, sociologii a média nemá jednoznačného vítěze. Alespoň pokud budeme vybírat jen z dvojice uchazečů o Hrad. Jinak zvítězila moderátorka Světlana Witowská, shodují se experti.

Na rozdíl od úterního prezidentského duel na televizi Prima proběhl ten čtvrteční na České televizi bez početného obecenstva, které by jej narušovalo, a s více odbornými tématy.

Miloš Zeman v ní například označil Jiřího Drahoše za člověka, jenž nerozumí politice. Ten na oplátku a současném prezidentovi řekl, že České republice již nemá co nabídnout, kdežto jeho poradci si z ní ještě mohou leccos vzít.

Ačkoliv Drahoš oproti úterní diskuzi výrazně změnil své vystupování a přitvrdil, debata na veřejnoprávní televizi, kterou sledovalo 2,6 milionů diváků, nemá podle politologa Matěje Trávníčka z Institutu politologických studií FSV UK jasného vítěze.

“Jiří Drahoš se výrazně zlepšil, byl mnohem razantnější ve vyjadřování, působil připraveněji. Nenechal se Milošem Zemanem tak deptat, jako se mu to stávalo na Primě,” říká Trávníček s tím, že Drahošovi nejspíš více seděl koncept duelu a styl moderování.

Nerozhodnutý volič zůstal nejspíš nerozhodnutý

“Zároveň bylo u Zemana vidět, že se trochu mírnil. Pochopil, že formát je nastavený trochu jinak a pravidla jsou přísnější. Velmi dobře se tomu přizpůsobil, ale nebyl tak odvázaný a uvolněný jako na Primě.”



Nerozhodnutým voličům ale podle jeho slov diskuze situaci příliš neulehčila. “Pakliže byl dneska někdo nerozhodnutý, tak si nemyslím, že by byl nyní moudřejší,” domnívá se Trávníček.

Pakliže by měl přeci jen určit vítěze prezidentské debaty, byla by jím její moderátorka Světlana Witowská. “Předvedla výborný výkon a řekla si o to moderovat větší pořad než Interview ČT24.”

Prezidentská debata na České televizi. Jiří Drahoš, Miloš Zeman a Světlana Witowská.

Její počínání vyzdvihuje i mediální lektor Václav Legner z Metropolitní univerzity. Podle něj Witowská působila na začátku nervózně, později se ale z trémy dostala.

“Zatímco moderátorka byla nakonec bravurní, Jiří Drahoš se počáteční nervozity nezbavil,” říká Legner se slovy, že bývalý šéf Akademie věd ČR duel prohrál již v jeho úvodu.

Nervozita a Drahošova zkřivená pusa

“První dojem, který trvá zhruba minutu, nezvládl. Byl nervózní, opakoval se, uvědomoval si, že se opakuje a začal to měnit, ztrácel nit. Jak se říká, že pan Zeman napadá, tak tentokrát napadal pan Drahoš,” přibližuje svůj názor.

“Drahoš má vždy lehce zkřivenou pusu. Ale když je nervózní, zkřiví se mu ještě víc. Kdykoliv se cítil nejistý, což bylo často, bylo to strašně vidět,” popisuje Václav Legner.

Jiří Drahoš během prezidentské debaty v Rudolfinu.

Stávající hlava státu byla podle něj od začátku suverénní a stále při věci, což u Drahoše prý říct nelze. “Odporoval si v několika bodech, například s otázkou referenda. Neprojevil rozhodnost nebo svůj sjednocený názor. Myslel jsem, že se chytne v oblasti evropských dotací, najednou se zklidnil, ale jak začal mluvit o euru a migraci, tak bylo evidentní, že ztrácí půdu pod nohama,” doplňuje odborník na mediální kulturu.



Zatímco Drahoš ho ve čtvrtečním vystoupením v televizi nepřesvědčil, Zeman jej velmi překvapil seznamem sponzorů, kteří skrze spolek Přátelé Miloše Zemana podpořili jeho kampaň. Takový krok prý může utnout pochyby o jejím financování.

„Drahoš Zemana předčil“

Zcela opačný názor ovšem zastává Daniel Kunštát, vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů vysoké školy CEVRO Institut. Podle něj působil akademik přesvědčivěji než současný prezident.

“Jiří Drahoš čelil otázkám moderátorky lépe, že se dalo předpokládat. Naopak Miloš Zeman, mám pocit, že byl slabším hráčem, nepředvedl takový výkon, jaký by člověk od něj očekával,” soudí Kunštát.

Drahoš prý Zemana předčil například v okamžicích, kdy došla řeč na prezidentovy nejbližší spolupracovníky, jeho zahraničně-politické směřování či chování nejvyššího představitele země na veřejnosti.

Miloš Zeman během prezidentské debaty v Rudolfinu.

“Šlo o témata, proti nimiž se v průběhu kampaně vymezovali Zemanovi oponenti, ale Miloš Zeman s nimi nikdy nebyl osobně konfrontovaný. Ve chvíli, kdy se začala řešit, se mi zdálo, že nedokáže reagovat tak, aby přesvědčil nerozhodnuté voliče,” míní sociolog.



Druhé kolo voleb proběhne v pátek a v sobotu. Volební místnosti se první den otevřou ve 14 hodin. Nový český prezident bude znám v sobotu v pozdějších odpoledních hodinách.