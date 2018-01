Extrémní, byla tam nulová viditelnost kvůli tmě a kouři, popisuje požár hotelu šéf hasičů

PRAHA Zásah v centru Prahy v hořícím hotelu trval necelé dvě hodiny. Po 20. hodině ukončili záchranáři vyhlášený traumaplán. Bilance: dva mrtví, devět zraněných, z toho pět těžce. „Bylo to extrémní, protože ten objekt byl celý zakouřený,“ říká v rozhovoru ředitel pražských hasičů Roman Hlinovský.

Lidovky.cz Je po 20. hodině a oheň je uhašen. Jak vypadá situace?

Ještě probíhá průzkum uvnitř hotelu s tím, že naší prioritou pořád je vyhledávání osob. Podle informací, které teď máme od velitele zásahu, by tam už nikdo neměl být. Přesto pomocí termovizí se snažíme najít jednak přítomnost lidí, druhak skrytá ohniska požáru.

Lidovky.cz Na místě zasahovalo 16 jednotek pražských profesionálních hasičů. Teď už některá vozidla odjíždějí. Znamená to, že už nejsou potřeba?

Už se vracejí jednotky postupně na svoje základny, protože ta akutní potřeba už není.

Lidovky.cz Jak náročný zásah byl?

Bylo to extrémní, protože ten objekt byl celý zakouřený. Tam to nebylo oddělené tak, aby se kouř nedostal nikam dál. Byla tam nulová viditelnost kvůli tmě a kouři. To neprosvítíte ani svítilnou. Bylo to náročné jak psychicky, tak fyzicky.

Lidovky.cz Zažil jste někdy takhle náročný zásah?

A tak zažil. Každý oheň je trošku jiný a hasiči běžně zažívají požáry, úniky nebezpečných látek, dopravní nehody. Ono se to nedá takhle paušalizovat, záleží na souvislostech, jestli jsou tam ohrožení lidé, jestli jsou tam děti... To se nedá jednoduše říct.

Lidovky.cz Co bude dál?

Budeme hledat ohniska požáru. Podíváme se pomocí termovizí, jestli je pohyb v tom objektu přiměřeně bezpečný, odvětráme a předáme majiteli.

Lidovky.cz Kdo bude mít při vyšetřování hlavní slovo?

Tady bude fungovat policie, jejich vyšetřovatelé, a naše oddělení zjišťování příčin požáru. Společně dáme dohromady vodítka, ze kterých se dá určit, kde vznikl požár, jakým způsobem se šířil a co mohlo být příčinou.

Lidovky.cz Tušíte už, jak oheň vznikl?

Na to je brzo. Když přijely jednotky, tak hořelo na schodišti. Byla zasažena tři patra z pěti.

Lidovky.cz Při zásahu se zranili i dva hasiči. Jak to s nimi vypadá?

Nemáme kompletní informaci. Ale podle zpráv z nemocnice jsou mimo ohrožení života a jsou stabilizovaní. Tak si budeme držet palce, aby to dobře dopadlo.