Falešná hvězda, před kterou by se mělo varovat a ne ji odhalovat sochy. Klaus kritizoval Marxe

PRAHA V sobotu odhalili v zápodoněmeckém Trevíru nadživotní sochu Karla Marxe k dvoustému výročí jeho narození. Socha byla městu darována Čínou. Den před tím v témže městě uspořádala německá Alternativa pro Německo konferenci „AfD proti Marxově kultu“, na které vystoupil i bývalý český prezident Václav Klaus. „Marxovy ideje se vrací pod sice méně rudými, ale o to více zelenými a duhovými prapory,“ varoval Klaus v Trevíru.

Už na začátku své řeči Václav Klaus prohlásil, že Marx by neměl být oslavován, ale především by před ním mělo být varováno. I přes velmi kritický tón proslovu ale připomněl, že Marxe nelze zcela odepsat a že jeho přínos pro sociální vědy velký a zároveň autora slavného Kapitálu označil za jednoho z nejúspěšnějích ideologů historie. Zároveň ale v ekonomii přirovnal Marxe k „falešné hvězdě“ a ekonomovi druhé kategorie. Kritický tón už do konce proslovu nezměnil.

Václav Klaus vykreslil Karla Marxe jako „ikonu socialismu a komunismu“. Odmítl přitom argumenty některých jeho zastánců, že bylo Marxovo dílo přiliš zjednodušeno a zneužito. Podobným argumentem hájil Marxův odkaz ve stejný den předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, do kterého se také Klaus v závěru proslovu taktéž obul. Prohlásil, že ho ale Junckerovi názory nepřekvapují.

„Pro mne je to přiznání vlivu, který Marx na náš dnešek a na progresivistický, téměř marxiánský projekt evropské integrace v jeho dnešní podobě Evropské unie má,“ řekl Klaus v řeči, jejíž přepis na svých stránkách zveřejnil Institut Václava Klause.



‚Postavit pomník za čínské peníze je výsměch.‘

Klaus se v proslovu věnoval také odhalení Marxovi nadživotní sochy právě v Trevíru. „Postavení obřího Marxova pomníku, navíc financovaného stále ještě převážně komunistickou, Marxem inspirovanou Čínou, považují mnozí lidé nejen v jeho rodném Německu, ale i u nás za výsměch dějinám,“ řekl posluchačům konference AfD.

Vztyčení sochy je podle druhého českého prezidenta příznačné pro dnešní dobu, která prý odsouvá svobodu a tržní ekonomiku do pozadí. Marxův revoluční utopismus se podle Klause „vrací – byť v nových podobách a pod novými prapory, tentokráte méně rudými, o to více zelenými a duhovými“.

Vyslovil také znepokojení nad údajnými snahami novodobých Marxistů „zbourat a začít jakoby od nuly, jinak, nově, bez respektu k dosud vytvořenému, bez respektu k obřímu společenskému dědictví, které je produktem minulých generací, bez pokusu navázat na minulost a spokojit se s dílčími,“ řekl v závěru řeči v trevírském hotelu Best Western Klaus.