FBI má zájem o luxusní společnici v thajském vězení, která slibuje informace o Trumpovi a Kremlu

WASHINGTON/PRAHA Americký federální vyšetřovací úřad FBI se podle informací médií pokusil kontaktovat třiadvacetiletou běloruskou eskortní společnici Anastasii Vašukevičovou, známou pod přezdívkou Nasťa Rybková, která je v thajském vězení. Disponuje prý informacemi o ovlivnění amerických voleb.

„Čekám na vaše nabídky. Jestli mě ještě najdete v thajském vězení živou, ráda s vámi budu mluvit,“ napsala Anastasia Vašukevičová neboli Nasťa Rybka na Instagram. Podle svých slov disponuje choulostivými informacemi o spolupráci předvolebního týmu Donalda Trumpa s Rusy.



I proto za ní podle informací televize CNN chtěli vyrazit agenti FBI, aby ji vyslechli a pokusili se zařídit její vydání v případě, že budou informace o ovlivňování voleb dostatečně závažné.

Vládní agenti v průběhu minulého týdne kontaktovali thajský imigrační úřad, aby si sjednali s Rybkovou kontakt. Thajští úředníci však žádost zamítli, jelikož podle místních zákonů smí zadržené navštívit pouze jejich právník nebo členové rodiny.



Americká ambasáda v Bangkoku odmítla záležitost komentovat, jelikož Rybková není Americkou občankou a USA tak o ní nemají oficiální informace. Rybková ale podle médií již velvyslanectví USA kontaktovala v dopise, kde nabízí informace za ochranu. Co všechno ví, je však prý ochotna sdělit až ve chvíli, kdy bude na bezpečném místě. Podle jejích slov ji ale jinak čeká v thajském vězení dlouhý pobyt.

Nasťa Rybková se koncem února dostala do thajského vězení poté, co ji policie zatkla ve městě Pattaya jižně od Bangkoku policií za prodávání „sexuálních lekcí“, ačkoli neměla žádné pracovní povolení. Běloruská dívka z eskortu byla následně převezena z detenčního centra do vězení.

Její minulost je však natolik bohatá, že by jí možná mohla nakonec pomoci na svobodu. Rybková totiž byla podle svých tvrzení milenkou ruského miliardáře Olega Děripaského, který má nejen vazby na ruskou vládu, zároveň ale také spolupracoval s Paulem Manafortem - šéfem kampaně, která dovedla do Bílého domu Donalda Trumpa.



Rybková, jež si sama přezdívá „Létající ryba“, teď výměnou za své osvobození nabízí informace o propojení Trumpovy kampaně a Kremlu.

Skutečně něco ví?

O vazbách Trumpova okolí na nejvyšší kruhy ruské politické i ekonomické moci se mluví už od prezidentských voleb a v současnosti na toto téma probíhá několik vyšetřování. Není však jasné, jestli Nasťa Rybková skutečně nějaké informace a důkazy o těchto vazbách má. Vyloučit to ale nelze - Rybková se totiž v okolí ruských mocných mužů skutečně delší dobu pohybovala.

Rybková s miliardářem Děripaskou na luxusní jachtě v Norsku.

Běloruská kráska se dostala do povědomí veřejnosti poté, co ji Alexej Navalnyj, ruský právník a opoziční aktivista, na svém youtubovém kanálu v únoru 2018 využil jako demonstraci zkorumpovanosti ruských elit. Navalnyj, kterému mimochodem ruské úřady znemožnily kandidaturu na prezidenta v letošních volbách, použil informace z knihy Rybkové Kdo chce svést miliardáře? a videa z jejího účtu na Instagramu z roku 2016. Tam se běloruská „call girl“ chlubí svými úspěchy u bohatých podnikatelů, především proslulého ruského miliardáře Děripasky.

Sám Navalnyj je ale vůči možným důkazům, které by mohla Rybková mít, skeptický. „Myslím, že taková prohlášení jsou projevem strachu o vlastní život, především pokud byla zadržena v Thajsku,“ vysvětluje. Zároveň si ale myslí, že běloruská dívka z eskortu moc dobře ví, proč by se měla bát.